التضخم في منطقة اليورو لا يزال عند مستويات تاريخية مرتفعة

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو في مارس، كان أقل قليلا مما جرى حسابه في وقت سابق لكنه لا يزال عند مستويات قياسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين "التضخم" في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 2.4% على أساس شهري في مارس بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس بلغ 2.5% بزيادة 7.5% عن العام السابق.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى 2% في الأمد المتوسط، ​​وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 44.4% في مارس مقارنة بالعام السابق، بينما زادت تكلفة المواد الغذائية غير المصنعة 7.8%.

وبلغ معدل التضخم السنوي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود الأكثر تقلبا، 3.2% في مارس وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.