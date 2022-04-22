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السمبوسة المنزلية المقرمشة تعتبر من أفضل أطباق المقبلات لدي الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعم هش ومقرمش ولها رائحة رائحة، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية المقرمشة. طريقة عمل عجينة السمبوسة السهلة المكونات 3 أكواب كبيرة من الدقيق المنخول.

3/4 كوب كبير من الماء الدافئ.

بيضة كبيرة الحجم.

6 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير السمبوسة امزجي الملح مع الدقيق، ثم ضيفي زيت الذرة، ثم اخلطي المكونات. ضيفي البيض، والفلفل الأسود، والماء إلى خليط الملح، ثم قلبي المكونات لمدة عشر دقائق، حتى تحصلي على العجينة التي تريدينها. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ثم ضعيها جانبا لمدة كافية، حتى يتضاعف حجمها. قسمي العجينة إلى أربع كرات، ثم افردي العجينة وقطعيها إلى مثلثات، حتى تصبح عجينة السمبوسة السهلة جاهزة للحشو، يمكنك حشوها شاورما أو خليط جبن. طريقة عمل عجينة السمبوسك الهشة المكونات ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

عشرون جرام من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

رشة من الملح.

كوب كبير من الماء الدافئ.

ربع كوب كبير من زيت الذرة. طريقة تحضير عجينة السمبوسك الهشة امزجي النشا مع الدقيق، واللبن البودر، والملح، والبيكنج باودر في وعاء متوسط الحجم. بعد ذلك اخلطي السكر مع مقدار الخميرة، والماء جيدا، ثم ضيفيهم إلى الخليط السابق. ضيفي زيت الذرة إلى خليط النشا، ثم قلبي المكونات مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة، حتى تحصلي على قوام العجينة المرغوبة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء مدهون برشة من الزيت، ثم غطيها بقماشة وضعيها جانبا لمدة عشر دقائق، حتى يزداد حجمها. قسمي العجينة إلى ثلاث كرات، ثم قومي بفرد العجين، ثم قسمي كل عجينة إلى عدة مثلثات، حتى تصبح عجينة السمبوسك الهشة جاهزة للحشو، يمكنك حشوها شاورما أو خليط من الجبن. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة بخطوات بسيطة - ثقفني

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