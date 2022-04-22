وزير الخارجية الإيطالى: إمكانيات نمو كبيرة للشراكة بمجال الطاقة مع الكونغو

جدة - نرمين السيد - وأشار دى مايو خلال مؤتمر صحفى فى برازافيل، بعد الإعلان عن الاتفاقية ولقاء رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، أوردته وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس، إلى أن "شراكة الطاقة مع الكونغو تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المديين القصير والمتوسط وبفضل رئيس الكونغو هناك التزام بتعزيزها بشكل أكبر".

وقال وزير الخارجية الإيطالى إن الهجوم الروسى على أوكرانيا؛ دفع إيطاليا إلى ضرورة تنويع مصادر الإمداد بالطاقة، مشددا على أن "الجهد الجماعى من قبل حكومتنا لتقليل الاعتماد على الطاقة فى بلد واحد هو هدف ذو أولوية".

وأشار إلى أنه "بفضل روابط الصداقة القوية، نبنى مع الوزير روبرتو شينغولانى والمدير التنفيذى ديسكالزى، شراكات طاقة جديدة مع دول صديقة أخرى".

وأعلنت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة اليوم توقيع خطاب نوايا مع جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى.

ووفق مذكرة للمجموعة، ينص الاتفاق على تسريع وزيادة إنتاج الغاز فى الكونغو، بشكل أساسى من خلال تطوير مشروع الغاز الطبيعى المسال مع بدء تشغيل متوقع فى عام 2023 وقدرة تشغيلية كاملة تزيد عن 3 ملايين طن فى السنة (أكثر من 4.5 مليار متر مكعب). وسيسمح تصدير الغاز الطبيعى المسال باستغلال إنتاج الغاز الزائد عن الطلب الداخلى فى الكونغو.

ووقع عن مجموعة إينى رئيسها التنفيذى كلاوديو ديسكالزى وعن جمهورية الكونغو وزير المحروقات برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزيرى الخارجية الإيطالى والكونغولى ووزير التحول البيئى الايطالى روبرتو شينغولانى، خلال زيارتهما لبرازفيل اليوم فى إطار سعى روما للاستقلال عن امدادات الغاز الروسى.

وبعد التوقيع على الاتفاق جرى اجتماع مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، كما تضمن خطاب النوايا تعريف مبادرات إزالة الكربون لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة فى البلاد، ولا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والزراعة مع تطوير سلسلة التوريد الزراعية – لا تتنافس مع سلسلة الغذاء – لإنتاج المواد الأولية للتكرير البيولوجى والحفظ والإدارة المستدامة للغابات واعتماد أنظمة طهى نظيفة واحتجاز واستخدام وتخزين ثانى أكسيد الكربون.

وتعد إينى حاليا الشركة الوحيدة التى تعمل فى تطوير موارد الغاز الضخمة فى جمهورية الكونغو وتزود الغاز بمحطة الطاقة فى الكونغو (Cec)، والتى تضمن 70% من إنتاج الكهرباء فى البلاد، ويتواجد عملاق الطاقة الإيطالى فى الكونغو منذ أكثر من 50 عاما.



من جانب آخر، قال وزير التحول البيئى الإيطالى روبرتو تشينغولانى، إن على بلاده وقف واردات الغاز الروسى قريبا، ولأسباب أخلاقية، مؤكدا أنه "خلال النصف الثانى للعام المقبل سنكون قادرين على البدء حقا بالتمتع باستقلال كامل تقريبا".



وأضاف "تشينغولانى" فى تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الخميس، أوردتها (آكى)، أن "استراتيجيتنا تتمثل باستبدال 29 مليار متر مكعب من الغاز التى تصل سنويا إلى إيطاليا من روسيا عبر خط أنابيب غاز (تارفيزيو) بالكمية نفسها، والتى يجب أن تنتجها دول تقع فى قارات مختلفة ومرتبطة بأنابيب الغاز هذه أيضا”.



وأوضح الوزير الإيطالى كيف أنه "مقارنة بجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربطنا بالشمال والجنوب والشرق. ومن الواضح أننا نعزز الطرق القادمة من الجنوب والشرق ونخطط للوصول إلى حوالى ثلثى ما نحتاجه بالفعل فى الأسابيع القليلة المقبلة"، مستدركا: "لكن من الواضح أن هذا الغاز لن يصل فورا".

وذكر "تشينغولانى" أن "الاستراتيجية تقوم من جهة على حقيقة أننا سنقوم بتكثيف نقل الغاز فى خطوط الأنابيب مع عقود جديدة، ثم سنزيد قدرة إعادة التحويل إلى الغاز"، مبينا أنه "يمكن نقل الغاز فى خطوط الأنابيب لكن ذلك ممكن بتسييله أيضا، أى ضغطه ونقله بشكل سائل ثم إعادة تحويله إلى غاز باستخدام أجهزة خاصة بذلك".



وأضاف "نعمل على تحسين هذه الميزة الأخيرة أيضا، فلدينا 3 أجهزة إعادة تبخير فى إيطاليا وسنضيف إليها جهازين آخرين سيكونان من النوع الطافى، كوننا لن نحتاج إليها إلى الأبد، بل للفترة اللازمة فقط".