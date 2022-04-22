تبرعات بدلا من القروض.. بيان عاجل من صندوق النقد بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن القوات فى روسيا ملتزمة بالقانون الإنسانى الدولى فى معاملة الأجانب الذين استسلموا أو أسروا.
وأضافت زاخاروفا فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن موسكو تراعى الأسرى والأجانب الذين استسلموا وتمدهم بالغذاء والدعم اللازم.
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