الرئيس الأوكرانى: نحتاج إلى 7 مليارات دولار شهريا للتغلب على خسائر الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينكسى بعد لقاء مع مسؤولى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عبر الفيديو للبحث فى مدّ أوكرانيا بالقروض إن "الجيش الروسى يهدف إلى تدمير جميع المقومات فى أوكرانيا التى يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافى النفط".
وكشفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.
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