طريقة قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت خطوة بخطوة

السمبوسك من أشهى أنواع المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة في شهر رمضان، حيث يمكن إعدادها بالكثير من الحشوات التي تناسب جميع الأذواق، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير السمبوسك من غير ما يشرب نقطة زيت وبمكونات بسيطة وبطريقة سهلة.

مكونات السمبوسك

عجينة السمبوسك

4 أكواب دقيق منخول متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

معلقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة ممسوحة ملح

معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر

نصف كوب زيت

كوب وربع مياه فاترة

الحشوات

لحم مفروم

مشكل جبن

خضروات

طريقة تحضير السمبوسك

في البداية قومي بتحضير عجينة السمبوسك، فقومي بإحضار وعاء عميق وضعي به 4 أكواب من الدقيق المنخول، ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من السكر الأبيض، وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اخلطي جميع المكونات الجافة السابقة معًا، حتى تصبح متجانسة تمامًا.

قومي بإضافة نصف كوب من الزيت ثم ابدئي في توزيعه على الدقيق، بحيث تصبح العجينة مثل الرمل وتتم تغطيتها جيدًا بالزيت.

ثم قومي بإضافة كوب إلا ربع من الماء الفاتر إلى المكونات السابقة، وابدئي في العجن برفق، حتى يمكنك تجميع العجينة وتكون ملساء وطرية.

قومي بتغطية الوعاء، واتركي العجينة لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة.

ضعي كمية مناسبة من الدقيق على سطح مستوي ، ثم قومي بفرد العجينة، حتى تصلي إلى السمك المناسب للسمبوسك.

ثم قومي بتقطيع العجين بأي أداة، حتى تحصلي على دوائر متوسطة الحجم.

أمسكي قطعة من العجين وضعي بها الحشو المناسب لرغبتك، ثم قومي بمسح أطراف العجين بالمياه، وأغلقيه جيدًا، ثم اضغطي على الأطراف بشوكه، حتى تحكمي الغلق وتحصلين على شكل جميل.

قومي باستكمال كل قطع العجين بنفس الخطوات السابقة، حتى تنتهي من العجين، ثم قومي بقلي السمبوسك.

ضعي زيتا غزيرا في طاسة على نار متوسطة، ثم قومي بوضع قطع السمبوسك بها، واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيا.

قومي بإخراج السمبوسك من الزيت وصفيها جَيِّدًا، ثم قومي بتقديمها ساخنة.

طريقة عمل السمبوسك من غير ما يشرب زيت

نقوم برص السمبوسك في صينية مدهونة بالزبده او الزيت ووضع نقطة زيت على وجه الصينية ثم نقوم بادخالها الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وعندما يحمر الوجه نقوم باخراجها.