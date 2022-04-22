نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443، والتي أعلنتها وزارة الدفاع بالمملكة العربية يوم الخميس 20 رمضان. حيث دشنت إعلان عبر صفحتها الرسمية يفيد بظهور نتيجة القَول المبدئَي للوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، من 28 من شهر فبراير 2022 وقد سمحت وزارة الدفاع للمتقدمين التسجيل حسب المؤهل الدراسي من رتبة جندي وحتى رقيب، ونوهت الوزارة أن النتيجة هذه المبدئية وتوجد مرحلة أخرى في حالة استكمال بيانات المتقدمين، ثم يتم تأهيلهم للقبول النهائي، ونتابع عبر السطور التالية نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443.

نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443

خلال الساعات القليلة الماضية تكثف عمليات البحث للاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443، حيث أعلنت الوزارة النتائج عبر بوابة القبول الموحد وكشفت وزارة الدفاع عن خطوات استخراج نتيجة الترشيح لكافة المتقدمين، كما نوهت الوزارة لكافة المرشحين من ضرورة استكمال؛ جميع البيانات المبدئية وذلك عن طريق الدخول لحسابهم الخاص، ثم حجز موعد بأقرب مركز للتوظيف، وطباعة الاستمارة والعمل على مراجعة الدوائر الحكومية، وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل ” تطبيق توكلنا ” والتأكد من حالة التحصين.

رابط استعلام نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443

صرحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد متمثلة بوزارة الدفاع السعودية؛ عن كشف نتائج الترشيح الأولية ودعت جميع المتقدمين من ضرورة استخراج نتائج القبول، والالتزام بطلبات القبول المبدئية والتي جاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

يجب إحضار أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية. أصل وصورة من شهادة التأهيل لكل رتبة. في حال كانت الشهادة من خارج المملكة يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم وذلك قبل تقديمها. صورة من محضر الحالة الاجتماعية. عدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4 * 6. طباعة نموذج الطلب ومراجعته من منصة أبشر.

هذا وقت وفرت وزارة الدفاع تلك الوظائف لكلاً من الجنسين الرجال والنساء، ويتم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي من خلال التالي:

يجب على المرشح الدخول إلى الرابط الرسمي لبوابة القبول والتجنيد الموحد.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نتائج القبول من القائمة الرئيسة.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية والعديد من البيانات الأخرى.

النقر فوق استعلام النتائج لتوضيح ما إذا كنت “مرشحًا أم لا.

نوهت وزارة الدفاع إلي ضرورة الالتزام بكافة المعاير التي تضعها الوزارة، وان حالة عدم استكمال البيانات المبدئية، فلن يتم النظر إلى الطلب، وان القبول بالتجنيد يتم علي دفعات وليس بشكل دوري.

وفي ختام مقالنا تناولنا خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443، ووضحنا كافة التفاصيل التي تم إعلانها من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.