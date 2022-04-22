زاخاروفا: القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنسانى الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن موسكو تراعى الأسرى والأجانب الذين استسلموا وتمدهم بالغذاء والدعم اللازم.
وجاءت تلك التصريحات ردا على الدعوة التى وجهها رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون "للتعامل برحمة" مع بريطانى احتجز فى مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث خاض القتال فى صفوف قوات حكومة كييف.
وتابعت زاخاروفا "ندعو السلطات البريطانية إلى الكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، لأنه كلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطنى هذا البلد الذين يقتلون".
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن احتجاز مواطنين بريطانيين فى ماريوبول تعتبرهما مرتزقين أجنبيين لا تنطبق عليهما اتفاقية جنيف.
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