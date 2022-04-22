«جازبروم» الروسية: تكوين احتياطيات غاز قياسية خلال فصل الشتاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة تاس الروسية "كلفت اللجنة التنفيذية فرق الانضباط والشركات التابعة للتشغيل الموثوق لنظام إمداد الغاز الموحد خلال فصل الشتاء 2022-2023: لإنشاء احتياطى التشغيل من الغاز فى مستودعات الغاز تحت الأرض فى روسيا بحلول بداية موسم الرفع المقبل. وقالت الشركة إن 72.7 مليار متر مكعب وزيادة الإنتاجية اليومية القصوى المحتملة إلى 852.4 مليون متر مكعب، وبالتالى ستصل المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة". وسيكون احتياطى الغاز التشغيلى فى مستودعات الغاز تحت الأرض فى بيلاروسيا 1.1 مليار متر مكعب وفى أرمينيا - 0.11 مليار متر مكعب.

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