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عمر شويل - جدة كثير من مواطني المملكة السعودية يتساءلوا عن الميعاد لصرف المكرمة الملكية، وخاصة أن شهر رمضان قد تعرف على الانتهاء فهي عادة تصرف بشهر رمضان وتكن عبارة عن دعماً مالياً يقدم من خادم الحرمين للفئات المستحقة للأشخاص، وهذا الأمر يكن بشهر رمضان فهي عبارة عن عيدية تقدم لهم أي للأشخاص الذين تنطبق عليهم جميع الشروط، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم هل سيتم صرف مكرمة ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع

هل سيتم صرف مكرمة ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع

إن المكرمة الملكية مبادرة هامة مقدمة من حكومة السعودية وتكن من خادم الحرمين كالملك سلمان تقدم سنوياً برمضان، وهي مبلغاً مالياً يعود على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أي الأشخاص أصحاب الدخل المحدود بكافة أنحاء السعودية، ولكن حتى الآن لم تُعلن عن موعد مُحدد لصرفها وفي حال تحديد الوزارة سوف نوفيكم به مباشرةً.

قيمة اكرامية الملك سلمان

وزارة الموارد قد أكدت بأنه بإمكانك أن تستعلم عن جميع الأشياء المتعلقة بالمكرمة الملكية للأشخاص الذين يستفيدون من الضمان عبر الزيارة لموقع وزارة الموارد حتى القيمة ستجدها هناك، ولكننا سنقدم إليكم بعض الأشياء التي يمكن أخذها كمقياس يساعد في حساب قيمة المكرمة الملكية، وإليكم قيمة المكرمة وهي كالآتي:

في حال كانت الأسرة متكونة من فرضاً واحداً فإن المبلغ الخاص بالمكرمة يكون 1000 ريالاً.

الأسرة التي عدد أفرادها اثنين المبلغ المالي 1500 ريالاً سعودياً.

الأسرة التي عددها ثلاثة يصرف لها مبلغاً مالياً 2000 ريالاً سعودياً.

شروط صرف الاكرامية الملك سلمان

توجد بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد حتى يستطيع الشخص الصرف لإكرامية الملك سلمان، وإليكم الشروط وهي كالآتي: