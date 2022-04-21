نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نزول الضمان المطور 1443 ورابط التسجيل في الضمان عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة التعليم تستقبل طلبات متعددة من مواطني المملكة السعودية حتى يحصلوا على المعاش المطور، وهذا يكون عبر منصة الدعم الخاصة بهم، كما أنه يتم النقل للمستفيدين بالضمان القديم للمنصة الجديدة، ولذلك فالجميع في وقتنا الحالي يبحث عن ميعاد الصرف لمعاش الضمان المطور وطريقة التسجيل، ولهذا الأمر نحن خصصنا لكم مقالنا هذا لنتحدث عنمتى نزول الضمان المطور.
متى نزول الضمان المطور 1443
إن الميعاد الخاص بصرف معاش الضمان المطور قد وضحته الوزارة بأنها في الوقت الحالي تعمل على التوحيد للصرف لكل المستفيدين بالمنصة القديمة والجديدة ليكن للمستفيدين القدامى والجدد الأول من الشهر الميلادي، وتوضع المعاشات للأشخاص المستحقين ابتداءً من أبريل وبنفس السياق قالت الوزارة بأنها ستوقف الصرف لبعض الحالات.
إن توفي المستحق أو حتى لم يكن به شرطاً من الشروط المتواجدة أو لم يقدم الأوراق المطلوبة أو كتب معلومات غير صحيحة أو توقف عن التحديث للبيانات، فالوزارة دائماً تتأكد من أن الشخص الذي سيحصل للمعاش هو مستحق له بالفعل، وهذا هو الغرض من الضمان المطور أن يصل الدعم لمستحقيه.
طريقة التسجيل بالضمان المطور
لكي يستطيع الشخص أن يسجل بالضمان عليه يكن متحقق به جميع الشروط وتتوفر بالصورة الرسمية، وإليكم طريقة التسجيل الإلكتروني بالضمان المطور وهي كالآتي:
- أولاً عليك أن تسجل الدخول لرابط منصة الضمان المطور.
- وعبر خدمة الخدمات اضغط على تسجيل جديد.
- تنشئ حساباً جديداً إن كانت هذه هي المرة الأولى.
- أما من يكن لديه حساباً يسجل الدخول به من خلال البوابة الإلكترونية.
- تضغط فوق الخدمات الإلكترونية وتختار حماية المعاشات.
- يطلب منك الموقع بعض المعلومات الخاصة بك عليك بتسجيلها.
- تضغط بعد ذلك فوق خانة إرسال.
شروط استحقاق الضمان
لقد تم التحديد بعضاً من الشروط التي تلزم حتى يتمكن الشخص من التسجيل والالتحاق بالضمان المطور، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون المتقدم ممتلكاً لجنسية سعودية ومقيم دائماً بالمملكة السعودية.
- الدخل المحسوب لا يكون أقل من الحد الأدنى الذي يحتسب للمعاش 1100 ريال للشخص العائل 550 للفرد.
- يمنح الدعم للأرامل والأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم بطاقات التنقل.
- عدم إقامة المستفيد بمركز إيواء أو دور رعاية تحت إشراف المملكة السعودية.
- عدم امتلاكه لأصول ذو قيمة عالية.
- الالتزام بكافة المتطلبات الوزارية من الصحة والتعليم لجميع الأبناء والبرامج التدريبية والتأهيلية للتوظيف للأشخاص القادرين بالأسرة.
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