“NOW” معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجى 2022 بالعراق بالرقم الامتحانى عبر الموقع الرسمى لوزارة التعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط الخارجى 2022 قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالعراق بعد أن تم الانتهاء من كافة مهام التصحيح لدفاتر الإجابات ومراجعتها والقيام برصد الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات بالثالث المتوسط الخارجى من خلال شبكة الانترنت، حيث أن قد كثرت التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور في الكثير من محافظات العراق عن النتائج التي تتعلق بالطلاب، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بأن نسبة النجاح بين صفوف الطلبة كبيرة للغاية لذلك العام عند المقارنة بنسبة نجاح العام السابق فى تلك المرحلة ونتابع معكم طرق الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجى عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الخارجى

كثرت مهام البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات للتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجى لعام 2022 في كافة محافظات العراق ويتم الحصول على النتائج من خلال اتباع الآتي:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

من ثم يتم البحث عن الثالث المتوسط الخارجى .

يتم كتابة الرقم المتحانى .

سوف تظهر أمامك قائمة المحافظات اختار المحافظة التابع لها.

يتم النقر على عرض النتيجة.

سوف تظهر لك على الفور.

يمكنك طباعة النتيجة كمستند رسمى يثبت نتيجة الطالب

اعلان نتائج الثالث المتوسط الخارجى

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن مهمة التصحيح ورصد الدرجات لم تأخذ وقت طويل وهذا لأن عدد الطلاب الناجحين كثير للغاية مما يعكس ارتفاع نسبة النجاح العام الحالى وعدد الطلاب الذين قد رسبوا باختبارات الدور الأول قليل للغاية وهذا للقسم العلمي والقسم الأدبي والأحيائي والتطبيقي، كما أنها سوف تقوم برصد كافة درجات الطلاب على مستوى محافظات العراق، وقد تم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمى فى العراق التي خصصته الوزارة للحصول على النتائج أون لاين وجاء هذا من ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة من أجل الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، ولمنع التزاحم والتكدسات على المدارس وتحرص الوزارة فى الحفاظ على صحة ابنائها الطلاب من خلال جعل كل الدراسة واداء الامتحانات وعرض النتائج عبر الانترنت لضمان عدم تفشى الفيرس المستجد.