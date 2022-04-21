نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع زكاة الفطر في منصة إحسان 2022 إلكترونيًا عبر ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن منصة إحسان معروفة بأنها متخصصة بالعمل الخيري تدعم جميع الفقراء والأشخاص المحتاجين، وتوفر لهم خيارات لدفع الزكاة إلكترونياً وهو يسهل على كافة المتبرعين أن يقدموا التبرعات دون أن يحتاجوا لأن يتوجهوا لأي من صناديق الزكاة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح إليكم طريقة دفع زكاة الفطر في منصة إحسان 2022.

طريقة دفع زكاة الفطر في منصة إحسان 2022

بإمكان المتبرعين أن يستخدموا خدمة بمنصة إحسان، وهذا عبر الموقع الرسمي الذي قد وضعته وزارة التنمية، ومن خلال اتباع بعض الخطوات اللازمة لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لمنصة إحسان.

تسجل الدخول بعد ذلك لموقع المنصة بشكل رسمي.

تقوم بتحديد اسم المستخدم بالمكان المخصص له

تكتب رقم الهاتف وكلمة السر.

تدخل رمز التحقق.

تضغط فوق تسجيل الدخول.

تقوم بتحديد المشروع الأفضل من المشروعات المتاحة حتى تتبرع لها.

تحدد المبلغ أسفل المشروع.

تضغط فوق كلمة تبرع الآن.

تكتب البيانات التي تخص بطاقة الدفع من اسم المسجل، رقم الهوية، رمز الأمان، وتاريخ الانتهاء.

تضغط بعد ذلك على خانة إتمام المشروع.

منصة إحسان

إن منصة إحسان تقوم بعمل خيري وتشرف عليها وزارة التنمية وتهدف لاستثمار البيانات والتقنيات لتحقق رؤية المملكة للازدهار والتقدم بجميع الأصعدة، وهي تقدم خدمات تساعد في بناء المنظومة الخاصة بالشراكة للقطاعات التنموية الخيرية، ويستفيد من كل هذه الخدمات الأشخاص محدودي الدخل والأسر الفقيرة، حيث يتم التقديم ليد العون لها لتسديد الاحتياجات الأساسية.

شروط الاستحقاق بإحسان

هناك بعض الشروط حددتها وزارة الموارد بالسعودية حتى يتم الحصول على مبلغاً شهرياً المشرف عليها منصة إحسان، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للطلب المقدم والمبلغ يكن أقل من مائة ألف ريالاً سعودياً.

تواجد الأمر الصادر من المحكمة التنفيذية بالسعودية.

مرور عام على الصدور لأمر التنفيذ.

كيفية الاستعلام عن المشاريع بمنصة احسان

إن المنصة وفرت لكم القدرة على الاستعلام عن كافة المشاريع بمنصة إحسان وبإمكانك أيضاً أن تتعرف على التفاصيل الخاصة بالمشروع عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي كالآتي: