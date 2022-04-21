نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني وسلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني والموحد وكيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي وكم راتب الضمان الاجتماعي الجديد تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر شبكة الإنترنت مع اقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير كل الخدمات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالوزارة عبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

نقدم لكم من خلال هذا المحتوي برقم الضمان الاجتماعي الموحد وكافة قنوات الاتصال الأخري بمركز خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورابط الموقع الرسمي لوزارة العمل وضوابط التسجيل في المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي للشباب 1443 وسلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد وتفاصيل الدفعة الجديدة من معاشات الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني

يمكن للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي تقديم كافة استفساراتهم حول برنامج المساعدة المقطوعة من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المجاني 19911، كما يمكنهم تقديم الشكاوى في حالة توقف الصرف، وفي الفترة السابقة ناشدت وزارة العمل كافة المستفيدين من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور يتم التسجيل فيه إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كافة المستندات المطلوبة عبر المنصة، وبعد إنهاء كافة إجراءات التسجيل ينبغي على المتقدم الانتظار حتى تتم دراسة أهليته من قبل لجنة متخصصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من استيفائه لكافة شروط استحقاق معاش الضمان المطور ، حيث يختلف نظام الضمان الاجتماعي المطور عن نظام الضمان القديم، وتسعى الحكومة السعودية من خلال النظام الجديد ضمان وصول الدعم وأموال الزكاة لمستحقيه الحقيقيين من الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، كما يهدف نظام الضمان المطور إلى تأهيل المستفيدين القادرين على العمل من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم تؤهلهم في تحسين خبراتهم لسوق العمل، وفيما يلي طريقة تسجيل جديد في منصة الضمان الاجتماعي المطور:

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

نظام الضمان الاجتماعي المطور هو نظام يهدف في المقام الأول تحقيق الاستقرار المادي للأسر الأشد احتياجًا في المملكة لتحسين المستوى المعيشي لهم، كما يقد النظام الجديد التأهيل والتدريب للفئات القادرة على العمل من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لخلق فرص عمل مناسبة لهم وتطوير مهاراتهم لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج للمساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030، والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد يتم من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية إلكترونيًا دون الحاجة إلى فروع الوزارة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كيف أعرف رقم الضمان الخاص بي في السعودية والفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي يبحث عنه كثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم من خلاله التواصل مع فريق خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طرح كافة التساؤلات والاستفسارات حول المساعدات المقطوعة وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي، كما يمكنكم التواصل معهم في حالة توقف صرف دفعات الضمان الاجتماعي، وأصدرت الوزارة شروط جديدة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للفتاة العزباء والشباب الذكور، كما قامت وزارة الموارد البشرية بزيادة دعم الحقيبة والزي المدرسي هذا العام للطلاب لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي نتجت عن انتشار الوباء المستجد.

تسعي المملكة العربية السعودية إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم كافة الخدمات إلى المواطنين ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، لذلك تقوم وزارة العمل السعودية في تقديم كافة الاستعلامات من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي تقدمها الوزارة، حيث يمكنكم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني ومعرفة مواعيد صرف المساعدات المقطوعة عبر موقع الوزارة .

قنوات الاتصال بالتنمية الاجتماعية

توفر وزارة الموارد البشرية قنوات اتصال مختلفة يمكن من خلالها التواصل معهم عند حدوث أي مشكلة تتعلق بنزول راتب الضمان الاجتماعي، فبالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الموحد، ويمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال إرسال رسائل عبر صندوق البريد العادي، وفيما يلي عرض لهذه القنوات:

رقم البريد العادي 12484 الرمز البريدي 11157

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911

البريد الإلكتروني [email protected]

خدمة صوتك مسموع mslsd.gov.sa

المساعدات المقطوعة متى تنزل

نجد الكثير من التساؤلات حول موعد صرف المساعدات المقطوعة، ولكن حددت وزارة العمل جدول مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 مسبقا، ويقوم موقع وزارة العمل بالتنويه على تاريخ نزول الضمان الاجتماعي كل شهر وشروط معاشات الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل للفئات المستهدفة من برنامج المساعدات المقطوعة ووضعت ضوابط وشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة متطلبات الحياة، وفيما يلي عرض لأهم هذه الشروط

صرف راتب الضمان الاجتماعي للأطفال اللقطاء. يشترط للتسجيل في الضمان أن يكون المتقدم عاطل عن العمل. أن يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي في حالة أن يكون الموظف أعذب. أما في حالة إذا كان المتقدم موظفا متزوجا أن يقل راتبه عن 868 ريال سعودي. يمكن للمرأة المطلقة التي تعول طفلا أو أكثر التسجيل في معاش الضمان. كما يحق للمرأة الأرملة التي تعول طفلا أو أكثر التسجيل. وجود الأمراض أو الإعاقات سواء عقلية أو جسدية يعيق عن العمل. يتم صرف المساعدات المقطوعة لليتامى الذكور والإناث سواء كان الوفاة من الوالدين أو وفاة الأب فقط. يتم صرف الإعانة للمتقاعدين عن العمل ومن تخطي سن السادسة والخمسون عاما من الرجال والنساء. إذا ثبت أن رب الأسرة يعاني من الإدمان، يتم صرف إعانة الضمان الاجتماعي للأسرة.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للشباب

حددت وزارة الموارد البشرية شرطين لحصول الشباب الذكور على معاش الضمان الاجتماعي، كما وضعت ضوابط صرف راتب الضمان الاجتماعي للإناث، نستعرض هذه الشروط في النقاط التالية:

يحق للشباب الذكور من عمر 18 سنة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون مازال في مراحل التعليم.

صرف معاش الضمان الاجتماعي للشاب من عمر 26 سنة بشرط عدم حصوله على وظيفة.

يصرف راتب الضمان الاجتماعي للإناث في حالة عدم حصولها على وظيفة.

يحق للفتاة العزباء التي لم يعقد زواجها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في السعودية

راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين يختلف من أسرة إلى أخرى على حسب عدد الأفراد في الأسرة المستحقة للمعاش، حيث جاء سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد على النحو التالي:

يستحق الفرد الواحد راتب بمقدار 2,000 ريال سعودي من الضمان الاجتماعي.

صرف راتب الضمان الاجتماعي لللعائلة التي تتكون من شخصين بمقدار 2,570 ريال سعودي.

أما معاش الضمان الاجتماعي للعائلة المكونة من 3 أشخاص هو 3,140 ريال سعودي.

العائلة المكونة من 4 أشخاص تأخذ 3,710 ريال سعودي من الضمان الاجتماعي.

والأسرة المكونة من 5 أشخاص تستحق 4,280 ريال سعودي راتب الضمان الاجتماعي.

راتب العائلة التي تتكون من 6 أشخاص يصرف لها 4,840 ريال سعودي من الضمان.

معاش العائلة المكوّنة من 7 أفراد هو 5,420 ريال سعودي.

وراتب الأسرة التي تتكون من 8 أفراد هو 6,000 ريال سعودي من معاشات الضمان.

أما في حال كانت العائلة تتكون من 9 أشخاص تأخذ 6,560 ريال سعودي.

إذا كانت عدد أفراد العائلة المستحقة لمعاش 10 أفراد فان معاش الضمان الاجتماعي المستحق لها هو 7,120 ريال سعودي.

ويصل راتب العائلة التي تتكون من 11 شخصًا إلى 7,680 ريال سعودي.

معاش الضمان الاجتماعي للأسرة المكوّنة 12 شخصًا هو 8,260 ريال سعودي

كما يصل راتب الضمان للأسرة المكوّنة من 13 شخصًا إلى 8,820 ريال سعودي.

الاستعلام عن إيداع الضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي إجراء عملية استعلام نزول راتب الضمان الاجتماعي بدون التوجه إلى أحد مقرات الوزارة، وفي ذلك توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين بالمملكة في ظل التحول الرقمي الذي تشهدها السعودية، وفيما يلي عرض لخطوات الاستعلام بالتفصيل:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الريسية. اضغط على أيقونة “خدمات الأفراد”. قم بالضغط على خيار “الاستعلام عن رصيد الضمان”. إدخال رقم السجل المدني للمستفيد. اضغط على كلمة “عرض التفاصيل”. انتظر قليلًا حتى يقوم الموقع بإظهار كافة التفاصيل حول المستعلم والمبلغ الذي يستفيد منه وموعد الإيداع.

إيداع راتب الضمان الاجتماعي دفعة صفر

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق في دعوة مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي “المساعدة المقطوعة” إلى سرعة الانتهاء من تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، كما أعلنت الوزارة عن إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الموارد الاجتماعية عن رفع قيمة دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المشمولين في الضمان الاجتماعي، حيث تم رفع قيمة الدعم من ١٢٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال، وتأتي هذه الخطوة في ضوء سعي المملكة في مساعدة الأسر الفقيرة على استكمال أبنائهم في رحلتهم في المراحل الدراسية المختلفة.

تفاصيل معاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر ١٤٤٢ للمستفيدين في معاشات الضمان، وذكر أ. إبراهيم بن يوسف المبارك الذي يشغل منصب وكيل وزارة الموارد أن القيمة الإجمالية للدعم هذا الشهر مليار و٧٩٧ مليون ريال، حيث بلغت مساعدات الغذاء ٩٦٨ ٣٩٧ ١٩٢ ريال، أما المساعدات النقدية من أجل دفع جزء من فواتير استهلاك الكهرباء بلغت ٣٨٦ ٧٣٣ ١٠٢، وقامت الوزارة بإيداع هذه المساعدات النقدية في حسابات المستفيدين البنكية من أجل تحسين ظروف المعيشة لهذه الأسر.

تاريخ صرف معاشات الضمان الدفعة الجديدة

سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 ميلادية 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، كما ناشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين بضرورة الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة لإجراء تحديث على بيانات التواصل في حلة وجود تغيير في العنوان أو رقم الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني للمشترك، وذلك لكي تضمن وزارة العمل بوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا بالمملكة والمستهدفة من برامج الضمان الاجتماعي، كما تحقق عملية تحديث البيانات استفادة المشترك بشكل كبير من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي.

كيف أعرف رقم الضمان الخاص بي

يتساءل الكثير من مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي عن كيفية معرفة رقم الضمان للمستفيد بعد فقدانه، حيث يتمكن المشترك من خلاله الاستعلام عن خدمات عديدة تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي إلكترونيًا، ويمكن معرفة رقم الضمان الاجتماعي من خلال زيارة أحد فروع الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة، أو من خلال الاتصال على رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني، حيث يمكنكم الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية من خلال تتبع الخطوات التالية:

الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد 0112915588. ثم الضغط على رقم 1 عند الرد الآلي على مكالمتك. تتبع الخطوات التي تطلبها منك خدمة الرد الآلي. قم بإدخال رقم الهوية. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك. بعد متابعة النقاط السابقة يتمكن المستفيد من الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في السعودية.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لفئات معينة قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحديدها، وذلك حتي تضمن المؤسسة وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا لهذا الدعم، ونستعرض لكم فيما يلي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية “ينطبق هذا الشرط على الرجال والنساء”. الوصول إلى سن التقاعد عن العمل “أي تخطي المتقدم سن 60 عامًا”. يشترط أن تكون المرأة من إحدى هذه الحالات ” الأرملة – المطلقة”، كما يمكن للمرأة التي هجرها زوجها ولا تعرف عنه أي أخبار أن يتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط ألا تمتلك التقدمة أي مصدر رزق آخر. يشترط أن تكون الأسرة التي فقدت عائلها أن تقوم بالتقديم على راتب الضمان الاجتماعي في حال عدم وجود أي مصدر دخل آخر للأسرة، كما يشترط ألا يمتلك أي من أفراد الأسرة لوظيفة في القطاع العام أو الخاص. وتشمل الفئات المستحقة للمعاش على الأطفال اليتامى الذين لا يجدون أي مصدر رزق لهم، فيكفل لهم راتب الضمان حياة كريمة. كما يمكن للمواطن الذي تعرض لحادث في العمل أدت إلى إصابته بشكل مبالغ تمنعه عن العمل بأن يسجل في معاشات الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطن الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى وقع مؤسسة الضمان الاجتماعي. اضغط على “الخدمات الإلكترونية” من خلال الصفحة الرئيسية. إدخال بيانات الدخول المطلوبة : رقم الهوية الوطبية ورقم الجوال “. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. إدخال رمز التحقق بشكل صحيح. انقر على كلمة “إرسال”. سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على الربيد الإلكتروني الخاص بك تحتوي الرسالة على رمز التفعيل. إدخال رمز التفعيل في الخانة المخصصة له في الموقع. تظهر على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بالمستعلم منها اسم المستعلم رباعيا، كما تظهر على الشاشة رقم الضمان الاجتماعي للمستعلم.

موعد صرف معاش الضمان لشهر ربيع الثاني 1442

يتساءل الكثير راتب الضمان الاجتماعي الجديد متى ينزل لهذا الشهر، حيث سيتم إيداع راتب الضمان الدفعة الجديدة يوم الإثنين الموافق 1 من ربيع الثاني 1442 هجرية 16 من نوفمبر 2020 ميلادية، فلم يعد غير ساعات على موعد الصرف، وفي حال وجود أية مشكلة في صرف معاشات الضمان يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء بالهيئة من خلال رقم الضمان الاجتماعي المجاني.

تاريخ صرف راتب الضمان دفعة مارس

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر سوف يكون يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ١٤٤٢ فلم يعد يتبق سوى أربعة أيام فقط على تاريخ نزول معاشات لأصحاب الرواتب في الضمان الاجتماعي، ويجب التنويه بأن على مستفيد الضمان الاجتماعي تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاقه للمعاش، كما ينبغي على المستفيدين إجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لضمان استمرارية صرف المعاش لهم بشكل شهري.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية محتوانا بعد عرض رقم تليفون الضمان الاجتماعي المجاني وكافة قنوات الاتصال بالضمان، كما عرضنا الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي للشباب ومواعيد صرف المساعدات.