نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الجديد شهر رمضان 2022 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد الجديد في السعودية، وذلك حسب معلومات صادرة عن وزارة المالية بالمملكة، حيث يبحثون عن موعد صرف راتب التقاعد الجديد، في خلال شهررمضان 2022، وهناك علي محركات البحث الكثيرين يريدون موعد صرف المعاشات، خاصة من تاريخ تزامن نزول الراتب مع شهر رمضان 1443 وقد نفت الوزارة أن هناك تقديم لموعد سداد المتقاعدين إلى الموعد المقرر من كل شهر.

موعد صرف راتب التقاعد الجديد

الموعد الذي أعلنته وزارة المالية ليتم سداد الراتب الخاص بالتقاعد والذي سيكون في رمضان 1443، وهو اليوم الذي سيوافق 25 أبريل 2022 م، ويكون قرار صرف راتب المتقاعدين في التاريخ الذي تحدده وزارة المالية لم يعلن عنه إلا إذا كان تاريخ السداد يوم إجازة، حيث سيتم دفع المرتب وذلك قبل الإجازة بيوم واحد وبعدها.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكن لجميع المواطنين السعوديين معرفة صرف راتب التقاعد الجديد، كيفية احتساب قيمة الراتب والمعلومات الأخرى المتعلقة براتب المتقاعد من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات التالية للتحقق من تاريخ راتب التقاعد:

انقر هنا للذهاب مباشرة إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ثم انتقل إلى علامة التبويب شؤون التقاعد وانقر على أيقونة حساب المعاش.

ستظهر نافذة جديدة ببيانات حساب المعاش، وهنا أيضًا تاريخ الدفع لدعم الإسكان.

إذا لم تظهر البيانات الأخرى التي تبحث عنها، يمكنك الضغط على زر “اتصل بنا” وكتابة الاستعلام المطلوب.

شروط احتساب راتب التقاعد

شروط احتساب راتب التقاعد تُحسب معاشات التقاعد وفق عدد من الشروط المحددة، وهي تنتمي إلى درجات رواتب الأفراد العسكريين والمدنيين في قطاع العمل، على النحو التالي:

تُحسب أجور التقاعد على أساس سنوات الخدمة الفعلية للموظف في الوظيفة قبل التقاعد، آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل انتهاء الخدمة الفعلية، خلال فترة التأمين، مستوى الوظيفة ونوع الوظيفة ومستوى المخاطر الوظيفية.

طريقة حساب راتب المتقاعدين للمدنيين

يمكن للمتقاعد أن يحسب معاشه سواء كان تابعاً للجيش أو وكالة مدنية، ويتم صرف راتب التقاعد الجديد، ويتم ذلك إلكترونياً باتباع بعض الخطوات البسيطة والبسيطة التي يجب القيام بها حتى يتم ذلك. وإليك كيفية احتساب معاشات التقاعد للأفراد المدنيين والعسكريين على النحو التالي: