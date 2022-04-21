نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم التأهل.. موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب ومومباي سيتي ، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الثانية، يستضيف مساء الجمعة 22 إبريل 2022 ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة القوية والمرتقبة، والتي طابع الثأر، تجمع بين ناديي مومباي سيتي الهندي والشباب السعودي ، حيث يسعى الجيش الأزرق للتمسك بحظوظه الصعبة في التأهل، ولو ضمن أفضل ثوالث، بينما يأمل الليوث في فوز أو تعادل على أقل تقدير من ضمان العبور الآمن إلى دور الـ16، قبل الجولة السادسة والأخيرة.

نستعرض في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الشباب ومومباي سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا ، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب ومومباي سيتي .

مباراة الشباب ومومباي سيتي

مواجهة جديدة، في جولة حاسمة من دور المجموعات، في البطولة الآسيوية للأندية ، تنتظر ناديا مومباي سيتي والشباب .

حيث أسفرت المواجهة الأولى عن انتصار كاسح لكرة القدم السعودية.

وهو ما يسعى الشباب لإثباته في لقاء الجمعة، بحكم استضافة المملكة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

فيما يطمح الفريق الهندي الطموح والمجتهد، إلى الثأر، أو عدم الهزيمة على الأقل في لقاء الإياب.

نتناول فيما يلي ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق الجولة الخامسة :

ننوه إلى الأندية السعودية تخوض مواجهات صعبة وحاسمة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تنطلق يوم الجمعة 22 إبريل 2022 بمواجهتين، وهما مباراة الشباب ومومباي سيتي ، وفي نفس التوقيت مباراة التعاون والدحيل .

على أن تستكمل يوم السبت 23 إبريل 2022 ، بلقاءين، وهما مباراة الشارقة والهلال ، وبنفس التوقيت مباراة الفيصلي والوحدات .

نادي الشباب

نستهل تغطيتنا مع نادي الشباب السعودي ، الذي يقدم بطولة ملحمية في مشاركته رقم 13 ببطولة دوري أبطال آسيا .