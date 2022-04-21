أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 شهر رمضان المبارك ومحطات القطار بالمملكة

أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 خلال شهر رمضان المبارك 1443 خاصة بعد قرار تخفيض سعر التذاكر على المقاعد الاقتصادية، لمسار القطار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى محطة مكة المكرمة وسيستمر التخفيض حتى 1 مايو 2022 الموافق 30 رمضان 1443 ووفق ما أعلنت مسؤول قطار الحرمين أن ثمن التذكرة قبل اتخفيض كان يبلغ 69 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح 35 ريال سعودي فقط حيث وصل التخفيض 50% على التذكرة وبإمكان المواطنين حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لقطار الحرمين sar.hhr.sa.

أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 بعد التعديل وحتى آخر شهر رمضان 1443

إضافة لما سبق ذكره فقطار الحرمين السريع يعمل بواسطة الطاقة الكهربائية بسرعة تبلغ ٣٠٠ كم / ساعة ويقوم القطار برحلات مختلفة بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتوفير السرعة والأمان والراحة للمسافرين، كذلك يضم كل قطار ٤١٧ مقعد تم توزيعهم بي درجتين هما الأعمال والاقتصادية، بالإضافة إلى وجود كافتيريا بالمقطورة الخامسة وفي التالي صورة توضيحية لأسعار تذاكر قطار الحرمين 2022.

آليات تخفيض قطار الحرمين رمضان 1443

كذلك فالجدير بالعلم أن تم تخفيض اسعار تذاكر القطار وفق التالي:

أولًا للأطفال بالدرجة الاقتصادية تم التخفيض بنسبة 50% على قيمة التذكرة.

كذلك للأطفال بدرجة الأعمال تم التخفيض بنسبة 40% على قيمة التذكرة.

أيضًا للرضع المشاركين في مقعد البالغ يتم الخصم بنسبة 90% من قيمة التذكرة، مع العلم أن العدد المسموح به رضيع وحد فقط للبالغ.

كذلك الرضع الشاغلين للمقاعد يحصلون على نفس تخفيض الأطفال وفق الدرجة 50% أو 40%.

في النهاية ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرون لهم تخفيض 50% من قيمة التذكرة، بشرط اثبات تأهيلهم للخصم من خلال الوثيقة الشخصية.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي sar.hhr.sa

وعن خطوات حجز مقاعد في قطار الحرمين إلكترونيًا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: