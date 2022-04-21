نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 شهر رمضان المبارك ومحطات القطار بالمملكة في المقال التالي
أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 خلال شهر رمضان المبارك 1443 خاصة بعد قرار تخفيض سعر التذاكر على المقاعد الاقتصادية، لمسار القطار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى محطة مكة المكرمة وسيستمر التخفيض حتى 1 مايو 2022 الموافق 30 رمضان 1443 ووفق ما أعلنت مسؤول قطار الحرمين أن ثمن التذكرة قبل اتخفيض كان يبلغ 69 ريال سعودي وبعد التخفيض أصبح 35 ريال سعودي فقط حيث وصل التخفيض 50% على التذكرة وبإمكان المواطنين حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لقطار الحرمين sar.hhr.sa.
أسعار تذاكر قطار الحرمين 2022 بعد التعديل وحتى آخر شهر رمضان 1443
إضافة لما سبق ذكره فقطار الحرمين السريع يعمل بواسطة الطاقة الكهربائية بسرعة تبلغ ٣٠٠ كم / ساعة ويقوم القطار برحلات مختلفة بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتوفير السرعة والأمان والراحة للمسافرين، كذلك يضم كل قطار ٤١٧ مقعد تم توزيعهم بي درجتين هما الأعمال والاقتصادية، بالإضافة إلى وجود كافتيريا بالمقطورة الخامسة وفي التالي صورة توضيحية لأسعار تذاكر قطار الحرمين 2022.
آليات تخفيض قطار الحرمين رمضان 1443
كذلك فالجدير بالعلم أن تم تخفيض اسعار تذاكر القطار وفق التالي:
- أولًا للأطفال بالدرجة الاقتصادية تم التخفيض بنسبة 50% على قيمة التذكرة.
- كذلك للأطفال بدرجة الأعمال تم التخفيض بنسبة 40% على قيمة التذكرة.
- أيضًا للرضع المشاركين في مقعد البالغ يتم الخصم بنسبة 90% من قيمة التذكرة، مع العلم أن العدد المسموح به رضيع وحد فقط للبالغ.
- كذلك الرضع الشاغلين للمقاعد يحصلون على نفس تخفيض الأطفال وفق الدرجة 50% أو 40%.
- في النهاية ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرون لهم تخفيض 50% من قيمة التذكرة، بشرط اثبات تأهيلهم للخصم من خلال الوثيقة الشخصية.
طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي sar.hhr.sa
وعن خطوات حجز مقاعد في قطار الحرمين إلكترونيًا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول على موقع قطار الحرمين حجز التذاكر.
- يلي ذلك الضغط على خانة السفر ومن ثم النقر على أيقونة حجز جديد.
- كذلك القيام بتحديد السفر ذهاب ، أم ذهاب وعودة.
- أيضًا تعبئة خانة تحديد محطة الوصول.
- كذلك تحديد عدد المسافرين واليوم المراد السفر فيه.
- ستظهر أمامك على الشاشة مواعيد رحلات قطار الحرمين انقر على الرحلة المراد السفر فيها.
- أيضًا قم بتحديد نوع التذكرة درجة اقتصادية أو درجة أعمال.
- في النهاية بعد تعبئة كافة البيانات الشخصية، قم بالنقر على أيقونة الدفع لتسديد قيمة التذكرة من خلال الوسائل المتاحه أمامك.
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