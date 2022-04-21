رئيس هيئة الأركان السودانى يشيد بدور الكويت لدعم أمن واستقرار بلاده

جدة - نرمين السيد - والتقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الخميس، مع العقيد الركن مبارك فهد الهاجرى الملحق العسكرى بسفارة دولة الكويت بالسودان، حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية الطيبة التى تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما وبحث تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك بين الجيشين والعمل على نقل وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة.
من جهة أخرى التقى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مع العميد فريد كرارا الملحق العسكرى فى سفارة جمهورية أوغندا بالسودان، حيث ناقش اللقاء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة والدفع بالتعاون العسكرى بين الجيشين والعمل على تطويره والارتقاء به فى كافة المجالات.
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