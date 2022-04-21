ارتفاع ضحايا التفجير بمسجد في أفغانستان

ارتفاع ضحايا التفجير بمسجد في أفغانستانارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع بمسجد في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان اليوم الخميس إلى 40 شهيداً ونحو 100 جريح.

وقالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية: إن الانفجار هز مسجد "سه دكان" الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

وأعلنت جماعة (داعش) الإرهابية في بيان بثته على قناة تيليجرام التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة مزار شريف، وأسفر عن استشهاد 40 شخصا ونحو 100 جريح .

وقال مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" إن حصيلة الانفجار الأولية بلغت 5 قتلى و65 جريحا على الأقل.

فيما أوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار وقع داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.

وقال المتحدث باسم قائد طالبان في مزار الشريف محمد آصف وزيري لوكالة "رويترز": "وقع انفجار في منطقة داخل مسجد لاتباع اهل البيت (ع) أسفر عن مقتل أكثر من 20 وإصابة المزيد".