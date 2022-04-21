التسجيل للحج في الأردن 2022 بالتزامن مع بداية موسم الحج هذا العام للأردنيين 2022، فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الكثير من الأشخاص في الأردن للتعرف على كيفية التسجيل في موسم الحج هذا العام وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت خلال الفترة الاخيرة عن استقبال الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية ومن داخلها من جميع الدول لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي كانت الحكومة السعودية قد اعلنت عنها لكي يتم التسجيل، وفي الاردن قد تم الاعلان عن بداية استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل للحج في الأردن 2022 شروط التسجيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

التسجيل للحج في الاردن 2022 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

وقد اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني الدمتور محمد الخلايلة، رسميا عن بداية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين، والذي يتم مباشرة من خلال بوابة الحج الإلكترونية (http://hajj.gov.jo)، حيث بدأ التسجيل منذ صباح يوم 3/ 4/ 2022 وابطس يستمر حتى مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022، مع الالتزام بضرورة التسجيل عبر الموقع المفعل من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى موقع بوابة الحج الإلكترونية .

يتم اختيار تسجيل الحج للعام الجاري 2022.

يتطلب الموقع ادخال بعض المعلومات المطلوبة.

ارفاق التفاصيل الخاصة بالتواصل مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني بشكل صحيح.

عقب الموافقة على الشروط والاحكام يتم اختيار ايقونة تسجيل طلب الحج.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

شروط تسجيل الحج في الاردن 2022

وقد كانت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الاردن قد اعلنت ضرورة توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها والتي جاءت على النحو التالي.