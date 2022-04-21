نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للحج في الأردن 2022 شروط التسجيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المقال التالي
التسجيل للحج في الأردن 2022 بالتزامن مع بداية موسم الحج هذا العام للأردنيين 2022، فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الكثير من الأشخاص في الأردن للتعرف على كيفية التسجيل في موسم الحج هذا العام وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت خلال الفترة الاخيرة عن استقبال الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية ومن داخلها من جميع الدول لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي كانت الحكومة السعودية قد اعلنت عنها لكي يتم التسجيل، وفي الاردن قد تم الاعلان عن بداية استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل للحج في الأردن 2022 شروط التسجيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
التسجيل للحج في الاردن 2022 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وقد اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني الدمتور محمد الخلايلة، رسميا عن بداية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين، والذي يتم مباشرة من خلال بوابة الحج الإلكترونية (http://hajj.gov.jo)، حيث بدأ التسجيل منذ صباح يوم 3/ 4/ 2022 وابطس يستمر حتى مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022، مع الالتزام بضرورة التسجيل عبر الموقع المفعل من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى موقع بوابة الحج الإلكترونية .
- يتم اختيار تسجيل الحج للعام الجاري 2022.
- يتطلب الموقع ادخال بعض المعلومات المطلوبة.
- ارفاق التفاصيل الخاصة بالتواصل مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني بشكل صحيح.
- عقب الموافقة على الشروط والاحكام يتم اختيار ايقونة تسجيل طلب الحج.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 .
— وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan)
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 .— وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022
شروط تسجيل الحج في الاردن 2022
وقد كانت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في الاردن قد اعلنت ضرورة توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها والتي جاءت على النحو التالي.
- يشترط ان يكون المتقدم للتسجيل في الحج من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة من المواطنين في الاردن.
- يشترط توافر شرط الا يكون قد سبق لهم أداء فريضة الحج.
- من الضروري ان يكون المتقدم قد تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل للحج في الأردن 2022 شروط التسجيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.