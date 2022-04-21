شروط منحة البطالة الجزائر 2022 minha anem dz ورابط التسجيل الرسمي

شروط منحة البطالة الجزائر 2022، هي ما يجب على المستفيدين من المبادرة، الاهتمام بتوفره واستيفائه، من أجل الحصول على الدعم المالي المطلوب، لكافة طالبي الدعم المالي، والذي تقدمه لهم الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية Anem، وذلك عقب إطلاق رابط Www anem dz تسجيل منحة البطالة 2022، وذلك في شهر مارس الماضي، بهدف مراجعة انطباق كافة ضوابط الاستفادة من منحة البطالة 2022، على كل المتقدمين للحصول على الدعم، حيث كانت الوكالة قد وضعت قواعد وضوابط دعم البطالة في الجزائر، وتم الإعلان عن ضوابط الدعم في الجريدة الرسمية، من خلال إطلاق ملف منحة البطالة 2022 pdf، وقد تقرر صرف الدعم المادي في تلك المبادرة، في يوم 28 من كل شهر ميلادي، بمبلغ يقدر بحوالي 130 ألف دينار جزائري، ويجب على المتقدمين مراجعة الضوابط المعلنة، من جانب وكالة التشغيل الجزائرية الرسمية، حتى يتأهلوا للحصول على الدعم المالي.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 الجريدة الرسمية

يتساءل الكثيرون عن التسجيل في منحة البطالة بالجزائر لعام 2022، بهدف الحصول على الدعم المالي المستحق لهم، وبالطبع يجب عليهم مراجعة شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، مثل أية برامج داعمة أخرى يتم تقديمها في أية دولة، مثل شروط الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ولكن “ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر؟”. نجد أن تلك الشروط تتلخص فيما يلي:

أن يكون المستفيد جزائري الجنسية وحاملا لها.

بالإضافة إلى إقامته بشكل كامل داخل الجزائر.

ويشترط أن يقع عمر المستفيد من الدعم بين 19 عامًا وحتى 40 عامًا.

ولابد أن يكون المستفيد مسجلا طالبًا للدعم لأول مرة من خلال وكالة التشغيل الوطنية الجزائرية.

كما يجب ألا يكون لديه مصدرًا للدخل.

ويجب على المستفيد تقديم ما يفيد بشأن الخدمة الوطنية.

كما يشترط لا يكون المستفيد مسجلا لدى التكوين المهني الجزائري أو مؤسسة التعليم العالي.

بالإضافة إلى شرط عدم استفادة المستحق من أية أجهزة عمومية داخل الدولة. مثل دعم وتوسيع الأنشطة أو المساعدة الاجتماعية.

طريقة التسجيل بمنحة البطالة 2022 minha anem dz