عاجل:- موعد أجازة عيد الفطر 2022/1443 في مصر المعلن من رئاسة مجلس الوزراء

موعد أجازة عيد الفطر في مصر، تعد أجازة هذا العام من أطول الأجازات الخاصة بعيد الفطر المبارك على مدار السنوات الماضية، حيث تتضمن الأجازة الخاصة بالعيد ثلاث أيام متتالية غير يوم الوقفة، ولكن يصادف هذا العام قدوم العيد مع الأجازة الرسمية لعيد العمال الموافق 1 من شهر مايو، في حين يسبقه يوم الجمعة الذي يعد أجازة رسمية طوال أيام السنة، كما يأتي يوم الجمعة بعد أخر يوم في أجازة العيد وهو الأربعاء وبالتالي أصبح الخميس أجازة بقرار حكومي، مما جعل مدة الأجازة تصل الى 9 أيام متتالية، وقد أعلن مجلس الوزراء الرسمي أمس مدة الإجازة للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على أن تكون تلك الاجازة مدفوعة الأجر.

من خلال منشور رسمي لمجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوضح الخريطة الكاملة بشكل تفصيلي للأجازة المقبلة الخاصة بعيد الفطر المبارك وعيد العام والتي جاءت على النحو التالي:

يوم الخميس الموافق 28 من شهر أبريل موعدا لأجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الجمعة الموافق 29 من شهر أبريل أجازة رسمية وهو يوافق أيضا يوم 28 رمضان.

يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل يسبق ويلي يوم أجازة رسمية ويوافق 29 رمضان وبالتالي بقرار حكومي يعد أجازة.

يوم الأحد الموافق 1 من شهر أجازة رسمية لعيد العمال ويوافق يوم 30 رمضان.

يوم الإثنين الموافق 2 من شهر مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 5 مايو يتوسط ثالث يوم العيد ويوم الجمعة يعد أجازة رسمية بقرار الحكومة.

يوم الجمعة 6 مايو أجازة رسمية.

تكبيرات عيد الفطر المبارك

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله”.