نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 وموعد نتائج اختبارات قياس الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ المركز الوطني للقياس والتدريب استقبال طلبات تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعملين 1443 ومواعيد ظهور نتائج اختبارات قياس الرخصة المهنية، بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443 , وذلك من أجل الحصول على الرخصة للعمل داخل المدارس في المملكة العربية السعودية , واتاحت الوزارة خدمة التسجيل إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالوزارة.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

وعن جدول مواعيد تسجيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1443 بالمملكة العربية السعودية عبر المركز الوطني للقياس والتدريب فهي كالتالي:-

يبدأ الموعد الخاص بإعادة تسجيل الدخول للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443 سوف يكون يوم ٦ ديسمبر , والموعد الخاص بالاختبار التخصصي سيكون في يوم ٢٣ يناير ٢٠٢٢ المقبل.

ومن المقرر ان تبدأ اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية في يوم 22 يناير المقبل 2022 ، وسوف تنتهي في يوم 30 يناير 2022 .

والفترة المقررة للمرحلة الثانية للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443، وتلك المرحلة مخصصة من أجل الاختيار التربوي وسوف تبدأ في يوم ٢٠ من مارس المقبل لعام 2022 وتنتهي في يوم ٢٦ مارس 2022.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يمكنك التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الخاص بمركز قياس للاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 عبر رابط e-services.etec.gov.sa. النقر على أيقونة اختبارات الرخصة المهنية للمعملين 1443 . تسجيل الدخول إلي الحساب الشخصي اذا كان المعلم له حساب شخصي علي الموقع . في حالة عدم امتلاك حساب شخصي علي الموقع عليك بالضغط علي إنشاء حساب جديد. الضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل من الخيارات الموجودة في القائمة. الضغط علي أيقونة اختبار كفايات المعلمين، والنقر علي كلمة تسجيل. بعد ذلك عليك بقراءة الملاحظات ثم النقر علي متابعة ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر علي أيقونة “التالي”. اختار أيقونة المقر الخاص بالرخصة والأقرب للمعلم . ثم بعد ذلك عليك التوجه الي المقر الخاص بالاختبار.

ومن الممكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعملين 1443 من خلال الرقم الموحد التي أعلنت عنها الوزارة وهو ” ٩٢٠٠٣٣٥٥٥” .

رابط قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتم الاستعلام عن قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بخطوات سهلة وبسيطة ، وهذه الخطوات كالتالي: –