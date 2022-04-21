HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 PDF ومعدلات وشروط القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 حيث يجري الان فتح أبواب الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فى جميع المحافظات العراقية وذلك بعد التأكيد على طرح إمكانيات الوصول لنتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf ، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على تجهيز موقعها الرسمي مؤخراً وذلك لتلقي الطلبات شتى ومختلف الخدمات التعليمية من المنزل بابسط واسهل شكل ممكن

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية قد قامت رسمياً بالاعلان عن نتائج القبول الموازي وذلك على شكل ملفات pdf فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تقدم عدد كبير للغاية من طلاب والطالبات على القبول الموازي على ان يبلغ من خلال هذا العدد أعداد المتقدمين الى 35.460 الف طالب وطالبة وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، على ان تنتهي وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية رسمياً من أعمال تلقي رغبات المتقدمين على القبول الموازي ليتم الكشف عن امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ملفات pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان على شكل الفقرة التالية

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

نوافيكم الان خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الذهاب الى ايقونة خدمات الكترونية والبدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان حتى تكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق