نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهاية التداول في رمضان 2022 ورابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نهاية التداول في رمضان 2022 من اكثر الأمور بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق التداول من الأسواق الهامة التي تهم جميع المستثمرين في السعودية، حيث يرغب كافة المستثمرين في التعرف على كافة المواعيد التي تخص التداول في رمضان، وأيضًا يرغبون في التعرف على نهاية التداول خلال شهر رمضان المُبارك نظرًا لاقتراب عيد الفطر.

موعد نهاية التداول في رمضان 2022

نهاية التداول في رمضان ستكون يوم الخميس الموافق بالتاريخ الميلادي يوم 28 أبريل الموافق 27 رمضان لعام 1443، فتلك المواعيد تخص هيئة السوق المالية بالسعودية وأيضًا للرجوع لتقويم أم القرى التي أعلنت عن ذلك التاريخ أيضًا وهو بداية إجازة عيد الفطر وسوف تستمر تلك الإجازة وحتى 8 من شهر مايو 2022.

مواعيد أسواق الأسهم تداول

يُمكنك التعرف على المواعيد الخاص بأسواق الأسهم تداول لابد من اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح سوق الأسهم السعودي في الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

جلسة ما بعد التداول تبدأ في الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

سوق الصكوك والسندات والذي يبدأ الدوام الساعة العاشرة وحتى الساعة الثالثة مساءً.

سوق المشتقات المالية سيكون في تما الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة 3:30 مساءً.

متى يفتح سوق الأسهم 1443

سوق الأسهم يبدأ دوامه في تمام الساعة العاشرة صباحًا ولكن المزاد الخاص بالافتتاح يكون في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا ولكن لا يظل لوقت طويل ويتم إغلاقه في تمام الساعة العاشرة صباحًا، أما المزاد الخاص بالإغلاق سيبدأ في الساعة 3:20 مساءً ويظل حتى 50 دقيقة ويتم إغلاقه في الساعة الرابعة مساءً.

متى إجازة عيد الفطر في تداول السعودية

كافة الأشخاص حول المملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد إجازة عيد الفطر والتي ستبدأ في 28 أبريل لعام 2022 الموافق 27 رمضان هجريًا، وسوف تستمر لمدة عشرة أيام وتنتهي يوم 8 مايو ويوافق هذا بالتاريخ الهجري 7 شوال لعام 1443 على حسب التقويم الخاص بأم القرى في السعودية.

رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي

سوق التداول في المملكة العربية السعودية وفر رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي الذي يُمكن من خلاله التعرف على كافة المواعيد التي تخص التداول وأيضًا أوقات الإجازات الخاصة به وجميع المواعيد التي تخص المناسبات والعطل الرسمية، واتباع كافة التعليمات الخاصة بالإجازات في السعودية لسوق الأسهم.