استخرج الأن قياس الرخصة المهنية للمعلمين 1443 etec.gov.sa هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة يتساءل الآلاف من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل الرخصه المهنية للمعلمين وطريقة التتسجيل في اختبار الرخصة المهنية عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب ومركز قياس الوطني التابعة لها وهي منصة توكلنا وأبرز نماذج أسئلة اختبار الرخصة المهنية وذلك ليتمكنوا من مزاولة مهنة التدريس في المملكة والعمل في المدارس الأهلية والحكومية والعالمية كما أن الدورة تؤهلهم وترفع من كفاءته العملية وتقوم على تطويرهم في مجالهم ويطلعهم على كل ماهو جديد.
موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
وقامت هيئة تقويم بالمملكه باعلان موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والذي سوف يتم داخل المركز الوطني للقياس بعد التسجيل في المنصة و يحصل المتقدم على الموعد الخاص به ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل اللازمة لموعد اختبار الرخصة المهنية وكيفية التسجيل وذلك خلال هذا التقرير.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443
للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والمعلمات من خلال منصة توكلنا وكيفية التسجيل عليه سنشرح لكم بالتفصيل الخطوات اللازمة وهي كالأتي.
- أولا يجب على المعلم الراغب في التسجيل القيام بزيارة موقع هيئة تقويم المعلم في المملكة ثم يقوم بالضغط على كلمة التسجيل بالرخص المهنية.
- ثانياً يقوم بإنشاء حساب على الموقع من خلال الضغط على انشاء حساب جديد
- أما إذا سبق له التسجيل من قبل يقوم بالضغط على تسجيل بياناتك.
- الخطوة الثالثة: يقوم بالضغط على
- ” الاختبارات المتاحة للتسجيل” ثم الضغط على ” اختبار كفاءة المعلمين” والضغط على ” تسجيل”.
- رابعا ينبغي على المعلم الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا .
- خامسا يحدد المعلم تاريخ الاختبار ومكان القيام به.
- ثم يتم اتباع باقي الإرشادات حتى تنتهي من عملية التسجيل.
- وانتظار إرسال الموعد المحدد لأداء اختبارك.
أسئلة اختبار الرخصة المهنية
#الرخصة_المهنية_التعليمية#الرخصة_المهنية_للمعلمين#كفايات_كيمياء #كفايات_تربوي
عندما يخطط معلم لتدريس موضوع معين فإنه يراجع مصفوفة المدى و التتابع الخاصة بمقرره کي يحدد :
أ ) الدرس المقرر
ب ) طريق التدريس المناسبة
ج ) ميول الطلاب
د ) الخبرات السابقة
— اسئلة الرخصة المهنية عام (@Trbwy2030)
#الرخصة_المهنية_التعليمية#الرخصة_المهنية_للمعلمين#كفايات_كيمياء #كفايات_تربوي— اسئلة الرخصة المهنية عام (@Trbwy2030) September 4, 2021
عندما يخطط معلم لتدريس موضوع معين فإنه يراجع مصفوفة المدى و التتابع الخاصة بمقرره کي يحدد :
أ ) الدرس المقرر
ب ) طريق التدريس المناسبة
ج ) ميول الطلاب
د ) الخبرات السابقة
https://twitter.com/Trbwy2030/status/1434249004418805760
ج ✅ pic.twitter.com/6NZC2C2KLD
— اسئلة الرخصة المهنية عام (@Trbwy2030)
ج ✅ pic.twitter.com/6NZC2C2KLD— اسئلة الرخصة المهنية عام (@Trbwy2030) September 4, 2021
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