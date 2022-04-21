نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول الضمان الاجتماعي شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الراتب في المقال التالي
قام بعض المواطنين المستفيدين وغيرهم من خدمة الضمان الاجتماعي المطوّر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي أبريل 2022م، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي هي خدمة تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف تقديم راتب شهري ومعاش ثابت لكل الفئات التي تحتاج إلى إعانة ومن بينها كبار السن والأرامل والمطلقات وحددت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها حتى تكون مواطن مستحق لمعاش التضامن.
موعد نزول الضمان الاجتماعي أبريل 2022م
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه قد بدأ العد التنازلي لموعد صرف معاش الضمان الخاص بشهر أبريل الجاري خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، ولكن لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي الخاص بموعد الصرف حيث أنها لم تحدد تاريخ الصرف حتى الآن وبمجرد الإعلان عنه سنقوم بتوضيح ذلك.
طرق الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي
يمكنكم الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي عبر اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في كل مما يلي:-
- قم بالدخول على على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال الرابط الخاص به.
- سجل دخولك على الموقع ثم انقر على أيقونة “الخدمات الالكترونية” ومنها انقر على أيقونة “التعليمات”.
- بعد ذلك انقر على أيقونة “الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي” وقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع.
- سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة براتب المعاش الخاص بك أو بالمستفيد الذي تستعلم عنه.
شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطوّر
يجب أن تتوفر بك بعض الشروط حتى تكون مستحقًا لراتب الضمان الاجتماعي والشروط هي كالآتي:-
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية باستمرار.
- كما يجب أن يقدم المستفيد كافة الأوراق الرسمية المطلوبة ويجب أن تكون كلها رسمية وصحيحة.
- تقديم الوثائق الرسمية التي تفيد عدم امتلاك المستفيد أي عقار سكني خاص به وعدم حصوله على دخل ثابت.
- دخل المتقدم الشهري يجب أن يكون أقل من الدخل الذي يحصل عليه من الضمان الاجتماعي.
- لا يجب أن يكون تابعًا لأي دار إيواء في المملكة ولا أي مراكز الإسكان التابعة للحكومة السعودية.
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