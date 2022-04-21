«الدفاع الروسية» تحذر من وقوع كارثة وبائية فى مدينة نيكولايف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسى ميخائيل ميزينتسيف أن السلطات الأوكرانية فى نيكولايف أوقفت صرف الإعانات الاجتماعية، وإمدادات المياه، منذرا بخطر حدوث كارثة وبائية.





وقال ميزينتسيف، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "الخدمات الاجتماعية لا تعمل، وإمدادات المياه الرئيسية متوقفة، يضطر الناس إلى تعبئة المياه من جميع المصادر المتاحة، بما فى ذلك المصادر غير المختبرة مثل الأنهار والبرك والآبار المهجورة. إذا فشلت السلطات المحلية فى اتخاذ تدابير فورية لإعادة تأهيل المناطق السكنية، ستتعرض مدينة نيكولايف إلى كارثة وبائية".

وأضاف أنه فى نيكولايف، وعلى خلفية الوضع الإنسانى الصعب، جرى إيقاف الإعانات الاجتماعية للسكان، وسرقت المساعدات الإنسانية، ولوحظ وجودها فى المتاجر والصيدليات بأسعار مضاعفة.