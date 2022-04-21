اليمن وأمريكا يبحثان سبل دعم العلاقات وتعزيز فرص التوصل لعملية سلام شاملة

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمى، مع وزير الخارجية الأمريكى، انتونى بلينكن العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات والدعم الأمريكى لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الخارجية الأمريكى هنأ، خلال اتصال هاتفى، مساء اليوم، العليمى على منصبه الجديد، مرحباً باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى فى عدن هذا الأسبوع.

وشدد الوزير الأمريكى خلال الاتصال على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمنى. مؤكدا دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما فى ذلك الوقود.

كما أكد بلينكن على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.