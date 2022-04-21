أمريكا تؤكد ضرورة اغتنام الزخم الإيجابى باليمن لضمان وقف دائم لإطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، أن ذلك جاء خلال خلال اتصال هاتفى، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد محمد العليمى، حيث رحب بلينكن باجتماع المجلس الرئاسى اليمنى ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى فى عدن هذا الأسبوع، مشدداً على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمنى وتحمى حقوق الإنسان.

وأكد بلينكن دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما فى ذلك الوقود، مشدداً على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.