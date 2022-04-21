كييف: الروس أدركوا عدم جدوى عملياتهم العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أريستوفيتش، فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن الروس لم يهاجموا مصنع أزوف ستال لأنهم سحبوا قواتهم لتعزيز تواجدهم فى الشمال. وأشار إلى أن المدافعين الأوكرانيين يواصلون الاحتفاظ بمصنع أزوف ستال، لافتا إلى أنه يمكن تفسير رفض الجيش الروسى مهاجمة المصنع، لأن الروس نقلوا جزءا من قواتهم إلى الشمال لتعزيز حشودهم هناك، فى محاولة لتنفيذ مهمتهم الأساسية وهى الوصول للحدود الإدارية لمنطقتى لوجانسك ودونيتسك، ما يؤكد أن الروس أدركوا عدم جدوى أخر عملياتهم العسكرية.

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