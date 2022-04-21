وزير المالية الروسى يدعو إلى رفع الحواجز فى التجارة الدولية

جدة - نرمين السيد - حث وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، المشاركين فى الاجتماع الكامل للجنة المالية والنقدية الدولية على رفع الحواجز فى التجارة الدولية لصالح جميع الدول، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.





ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سيلوانوف قوله: "يجب رفع الحواجز فى التجارة الدولية لصالح جميع البلدان. ستختفى التفاوتات السعرية التى حدثت مؤخرًا، ثم سينخفض التضخم، وستنمو دخول المواطنين". وأضاف الوزير أن الوضع الحالى فى الاقتصاد العالمى هو نتيجة مباشرة للعقوبات والاختلالات التى تراكمت بعد الجائحة.

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