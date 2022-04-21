الإمارات وباكستان تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا ربانى كهر، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





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