رئيس وزراء أوكرانيا: نشعر بدعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه شميهال مع رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى فى واشنطن، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، حيث بحثا أهمية العقوبات على روسيا، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المساعدات، كما حدد عددا من الاحتياجات المالية، بما فى ذلك للنازحين داخليا واللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف شميهال أن الناس يعانون فى المناطق القريبة من المعارك الكبيرة ويحتاجون إلى المساعدة، موضحا أنه لا طعام ولا ماء ولا كهرباء.

ومن جهتها، أشارت بيلوسى إلى إعلان الرئيس جو بايدن أنه سيقدم طلبا رسميا إلى الكونجرس للموافقة على حزمة تمويل تكميلية ثانية لمساعدة أوكرانيا، قائلة "نريد أن نفعل المزيد، والرئيس قال إنه سيطلب المزيد من الكونجرس، سنتعرف على ذلك فى اليوم التالى أو نحو ذلك ليتم تناوله فى أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".