روسيا تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الخارجية الروسية الذى نشر على موقعها الالكترونى: "رداً على العقوبات التى فرضت باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولى أوتاوا، بما فى ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة إضافية من المواطنين الكنديين فى "القائمة السوداء" بشكل دائم".

وتضم القائمة التى نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصاً، بما فى ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر فى تنفيذ المسار المعادى لروسيا".

كما تضمنت القائمة، على وجه الخصوص: ، كاميرون أحمد، مدير الاتصالات فى مكتب رئيس وزراء كندا، واللواء ستيف بويفين، قائد قوات العمليات الخاصة فى القوات المسلحة الكندية، وقائد البحرية الكندية، الفريق البحرى، كريغ بينس.

وأوضحت الخارجية الروسية: "من المقرر فى المستقبل القريب، الإعلان عن توسيع جديد لـ"القائمة السوداء" الروسية، رداً على الأعمال العدائية للحكومة الكندية الداعمة لنظام بانديرا فى كييف".