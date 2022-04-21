الرئيس التونسى يوقع على تنقيح مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات وإتمامها

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس التونسى قيس سعيّد، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسى عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ فى 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وذلك بعد مناقشته فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقصر قرطاج.





جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس التونسى قيس سعيد لاجتماع مجلس الوزراء، حيث جرت مناقشة مشروعى أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.

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