إصابة وزير المالية الألمانى بفيروس كورونا
قالت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد وزير المالية الألماني عبر حسابه على موقع "تويتر" تشخيص إصابته بفيروس كورونا، قائلا إن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية وذلك بعد عامين من دون إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس.
وأضاف ليندنر أنه يعاني من أعراض برد خفيفة وآخذة في التلاشي، وذلك بفضل حصوله على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ولم يتضح في البداية ما إذا كان ليندنر سيعود إلى برلين على متن طائرة تابعة للحكومة الألمانية كما هو مخطط اليوم الخميس.
وكان وزير المالية في زيارة لواشنطن للمشاركة في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.
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