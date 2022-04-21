أحدث صور مشروع طريق الحسام في الباحة

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عمر شويل - جدة صور مشروع طريق الحسام في الباحة، الأيام الماضية تم نشر العديد من اللقطات الخاصة بمشروع طريق الحسام في الباحة والذي يعتبر من المشاريع التي تعمل عليها وزارة النقل في الفترة الأخيرة نتيجة لما يترتب على هذا المشروع من أهمية كبيرة وقد تم الإعلان عن مشروع طريق الحسام منذ فترة من العام الماضي 2021 وحتى الآن نجد من خلال اللقطات الموضحة أن المرحلة الأولى من المشروع قد قاربت على الانتهاء تقريبًا ومازالت الجهود مستمرة من أجل إنجازه في المدة المحددة بمشيئة الله.

مشروع طريق الحسام في الباحة

أوضحت الجهات المعنية في البداية بمجرد الإعلان عن المشروع بعض التفاصيل المميزة به مثل كونه الطريق الجبلي الأصغر حتى الآن في السعودية بأكملها حيث يصل طوله إلى عشرة كيلو متر فقط، ولكن على الرغم من قصره فهو سيكون قادرًا على جعل المسافرين يختصرون مدة السفر من الباحة حتى مكة المكرمة والعكس في ساعة زمنية واحدة بدون مطبات أو إزعاج أثناء السفر على عكس الطريق الاعتيادي وسيكون عونًا كبيرًا خاصةً أنه يرتبط بالساحل لذلك ستكون المسافة بين الباحة ومكة قصيرة.

وتم نشر الصور القادمة للمشروع حتى الآن من خلال الوزارة:

انتهاء المرحلة الأولى من طريق الحسام في الباحة

وقد أوضح مسفر المالكي وهو مدير الفرع أن المرحلة الأولى للمشروع والتي يصل طول الطريق بها إلى 3.5 كيلو متر تم الانتهاء منها بالفعل ووصل المبلغ إلى خمسة وعشرين مليون ريال، في حين أن المرحلة الثانية من المشروع وهي النهائية يصل طولها إلى تسعة كيلو متر والتي تصل حتى منطقة الشعراء والتكلفة الكلية لها ستين مليون ريال.

كما وقد ذكر المهندس المالكي أن المشروع تم البدء فيه منذ مدة عشرة أشهر تقريبًا وخلال تلك الفترة تم العمل من خلال الطريق الترابي حتى يسهل العمل في المشروع الجديد وتم الانتهاء من 100% من المشروع حتى الآن للمرحلة الأولى تقريبًا ويبقى الآن البدء في العمل في المرحلة الثانية، وكل ذلك من أجل تقليل حدوث حوادث الطريق والوفيات التي تنتج عن السرعة بين السائقين.