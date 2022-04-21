تفاصيل إقامة ودخول الأجانب إلى الإمارات بعد التعديل 2022

إقامة ودخول الأجانب للإمارات، قام مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرًا بمناقشة المزيد من تفاصيل الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في الإمارات وذلك من أجل توضيح مدى أهمية مكانة دولة الإمارات كوجهة أساسية في العمل والاستثمار وكذلك العيش وتنمية المواهب بها، اليكم تفاصيل الإقامة الذهبية والخضراء في الإمارات وكذلك تأشيرات الدخول حسب التعليمات الجديدة.

الإقامة الخضراء في الإمارات

تم تحديث قوانين الإقامة الخضراء في الدولة كالتالي:

زيادة مدة السماح حتى ستة أشهر في حالة انتهاء الإقامة أو إلغائها من أجل زيادة شعور الثقة والأمان في نفس المقيم. صارت مدة الإقامة الخضراء خمس سنوات كاملة حتى تكون عونًا في جذب رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والأفكار والعمالة الماهرة على مستوى عالي. اضيفت عدة مزايا هامة عند استقدام أسر الأشخاص المقيمين بالإمارات. كما وتم توفير مسار جديد للإقامة حتى خمس سنوات من أجل العمالة الحرة بدون الحاجة إلى صاحب عمل أو حتى ضامن من أجل تشجيع كافة أنواع العمل المرنة والمطلوب فقط هو أن يمتلك العامل لتصريح عمل حر من خلال الوزارة.

الإقامة الذهبية في الإمارات

يتم توفير الإقامة الذهبية لفئات معينة في الإمارات تتمثل في فئة رجال الأعمال وأصحاب المواهب والمستثمرين والطلاب والخريجين الأوائل وتستمر مدة الإقامة حتى عشر سنوات، واضيفت بعض التحديثات الجديدة في الإقامة مثل:

تم إلغاء قانون الحد الأقصى للعمالة الممكن استقدامها لتلك الفئة من الأشخاص. كما وتم السماح لأسرة العائل بأن تظل مقيمة في الإمارات لحين انتهاء مدة الإقامة. تم إلغاء الشرط المحدد مسبقًا حول عدم الاحتفاظ بالإقامة في حالة التغيب عن الإمارات لفترة. أما عن المستثمرين في القطاع العقاري فيحق لهم الملكية الكاملة في حالة امتلاك عقار قيمته تصل لاثنين مليون درهم فيما فوق وكذلك يحق له أن يحصل على الإقامة الذهبية في حالة شراء العقار بقرض من خلال عدد معين من المصارف المحلية. يمكن للمستثمر الذي يقوم بشراء شركة قيمتها 2 مليون درهم كذلك الحصول على الإقامة الذهبية.

تفاصيل تأشيرات الدخول إلى الإمارات

كما وقد طال اللقاء الأخير بعض التحديثات في تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها سواء كانت تأشيرات العمل أو الفرص الاستثمارية أو الزيارات أو السياحية وكل ذلك يأتي في إطار إيمان الإمارات بأهمية المشاركة والتعاون مع مختلف الفئات والجنسيات للاستفادة منهم ومن ناحية أخرى مساعدتهم في الوصول إلى ما يسعون إليهم والتسهيل عليهم في ذلك.