Iphone SE 2022 عودة سلسلة الـSE من آبل | مراجعة الهاتف والأسعار

Iphone SE 2022 الهاتف الجديد الخاص من شركة آبل، والذي تم الإعلان عنه منذ فترة لينضم إلي مجموعة الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية الخاصة بالشركة في الأسواق العالمية والعربية. حيث أعلنت شركة آبل مؤخراً عن إطلاق الإصدار الجديد من عائلة الـSE من هواتفها وهو Iphone SE 2022. والجدير بالذكر أن تلك السلسلة من هواتف الشركة تحمل طابعاً خاصاً وشكلاً مميز يعود بنا إلي ذكريات هواتف آبل القديمة ، حيث أطلقت الشركة الهاتف مع أحدث معالجاتها القوية A15 Bionic والموجود في هاتف Iphone 13 الجديد ، إلا أنها قررت الاحتفاظ بالشكل القديم ذا الحواف الكبيرة مع زر القائمة الرئيسية أسفل الشاشة لتقدم لنا خليطا يجمع ما بين الشكل القديم والأداء الجديد المميز.

مواصفات هاتف Iphone SE 2022 :

‌وزن الهاتف يأتي خفيف نسبياً ويقدر بحوالي 144 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف بخامات تصنيع من الزجاج في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم كامل لشبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لا يدعم الهاتف وجود مدخل لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

كذلك الهاتف يأتي مع مقاومة للغبار والماء بشهادة IP67 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

كما يدعم أيضاً خاصية Apple Pay ، لإدارة المعاملات المالية.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع Retina IPS LCD ، تأتي بحجم 4.7 إنش بجودة HD وبدقة 720×1334 مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي 326 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 625 شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية للشاشة ووضوح أكبر حتي في أشعة الشمس.‌

تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد عرض قديمة 16:9 ، وذلك المعتاد في سلسلة الـSE من هواتف شركة آبل.‌

وبالنسبة للحماية فتوجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Ion-strengthened glass و أيضاً oleophobic coating ، وذلك لتوفير الحماية من الخدوش والكسر.

الهاتف كذلك متوفر مع أحدث إصدارات لنظام التشغيل الخاص من شركة آبل iOS 15.4.‌

كما يحتوي أيضاً علي معالج شركة آبل الخاص Apple A15 Bionic ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 5 نانو متر.‌

يقدم المعالج أداء ممتاز ومميز فهو نفسه المعالج الموجود في هاتفي الشركة Iphone 13 pro و Iphone 13 pro max.‌

كما أن المعالج يأتي سداسي الأنوية ، النواتين الاقوي من نوع Avalanche ، الأربعة الأخري من نوع Blizzard.‌

بالإضافة إلي معالج رسوميات خاص بشركة آبل أيضاً وهو Apple GPU ، والذي يتوفر بأربعة أنوية.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة كالتالي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

كما أن ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف تأتي من نوع NVMe.

كاميرا هاتف Iphone SE 2022 :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة فقط تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية الـPDAF والتثبيت البصري OIS.‌

تدعم الكاميرات خاصيتي الـHDR والـPanorama ، مع وجود فلاش ليد رباعي من نوع Dual-Tone.‌

أما عن تصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة عالية حتي 4K مع معدل التقاط 24/30/60 إطار لكل ثانية.‌

كذلك التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار لكل ثانية.‌

يدعم الهاتف أيضاً التثبيت الالكتروني Gyro-EIS والبصري OIS ، بالإضافة إلي تسجيل ستيريو للأصوات أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة مميزة في الصوتيات.‌

لكن لا يوجد بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة مدمجة مع زر الشاشة الرئيسية ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه Face ID.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً الضغط.‌

لم تعلن عن سعة البطارية إلا أنها تأتي من نوع ليثيوم أيون ، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي العكسي Qi wireless charging.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي أيضاً من النوع الخاص بشركة آبل Lightning, USB 2.0.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة : الأحمر ، الأبيض ، وأيضاً الأسود.

سعر هاتف Iphone SE 2022 :

‌430 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 8000 جنية مصري تقريباً.‌

480 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 8920 جنية مصري تقريباً.‌

580 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 10780 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية والتي تم الإعلان عنها للهاتف من قبل الشركة ، مع توقع زيادة الأسعار داخل الأسواق المصرية وذلك بسبب الجمارك وغيرها من العوامل الأخري.