نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اثبات كيدية بلاغ تغيب الكترونيا بالخطوات من موقع وزاره الموارد ومعرفه حالات كيديه البلاغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اثبات كيدية بلاغ تغيب الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل جميع العاملين بالمملكة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها الجديدة وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف ألى التحول الرقمي بالمملكة. والتي من أهمها الغاء بلاغ الهروب عن العمل الكترونيا ومعرفه حالات البلاغات الكيدية والخطوات الإلكترونية للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن العماله الجديدة والزائرين الكترونيا عبر منصه ابشر وخطوات تنفيذ الخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الضوابط والشروط المعلن عنها وحالات كيديه البلاغات. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة.

اثبات كيدية بلاغ تغيب

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن بعض الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي. والتي شملت خدمه طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب. كما تمكن تلك الخدمه جميع العاملين أو من ينوب عنهم من تقديم طلب اثبات كيديه للبلاغات التي تم إصدارها عليهم مسبقا بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه.

شروط تقديم طلب اثبات كيديه البلاغات

كما تم الإعلان أيضا عن اهم شروط الخدمه والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

لا يتم تقديم الطلب إلا بعد مرور عام علي تقديمه ضد العامل.

يتم تقديم طلب مره واحده فقط علي البلاغ الواحد.

لا يمكن تقديم الطلب أيضا إذا تم رفضه مسبقا.

حالات كيديه بلاغ التغيب

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن حالات كيديه بلاغ التغيب. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

وجود بلاغ تم تسجيله بعد منح العامل تأشيرة الخروج النهائي وقام صاحب العمل بإلغائها.

تقديم العامل ما يثبت انه في العمل في نفس يوم البلاغ.

وجود دعوي تم رفعها من الوافد ضد المنشاءه وثبت التبليغ بعدها.

إذا كان البلاغ مربوط في علاقة عماليه بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي.

خطوات اثبات كيديه بلاغ تغيب

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه تقديم اثبات كيدية بلاغ تغيب الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية: