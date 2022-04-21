نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط استعلام المخالفات المرورية في مصر برقم اللوحة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام المخالفات المرورية في مصر الان يمكنك من خلال بعض خطوات أن تعرف قيمة المخالفة باستخدام رقم اللوحة 2022 . حيث يتم طرح سؤال حول كيفية إدخال رقم لوحة ترخيص السيارة للتحقق من المخالفات المرورية.

هذا نظرًا لوجود مجموعة من الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية لتحديد خطوات استعلام عن أي مخالفة في الطرق باستخدام السيارة، و بخطوات بسيطة وسريعة ، والتي سنحددها أدناه في هذه هي المقالة.

رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

للتحقق من وجود مخالفة على السيارة أو على رخصة السائق ، أدخل رقم لوحة السيارة لتتعرف على نوع المخالفة وقيمة استحقاق الدفع. حيث تتناول النقاط التالية مسألة كيفية إدخال رقم لوحة المركبة للتحقق من المخالفات المرورية:

أولا وقبل كل شيء نذهب الى الموقع الرسمي النيابة العامة – نيابة المرور.

يقوم المتقدم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الاستعلامات

ثم اختر الخدمة الخاصة بمخالفات رخصة المركبة.

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك باختيار نوع التسجيل لمركبته سواء أحرف وأرقام أو أرقام فقط.

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بإدخال رقم لوحة السيارة.

ثم حدد إجمالي أو جميع المخالفة.

ومباشرة ستظهر أمام مقدم الطلب جميع المعلومات الخاصة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي ارتكبتها وسجلتها في الموقع. كما يتيح الموقع إمكانية دفع المخالفات عن طريق الفيزا كارد عبر الموقع.

غرامات للمخالفات المرورية الجديدة

أكدت الحكومة المصرية أن القيمة المستحقة لكل مخالفة تتفاوت بشكل كبير حسب نوعها، لذلك من خال متابعتك للقراءة سوف نوضح بعد من قيمة الخرامان ونوع الخرامة التي يجب علي السائق أو صاحب السيارة تجنبها، ومن بعض هذ المخالفات كما يلي:

في حالة الاعتداء على ضابط مرور يواجه الجاني غرامة تتراوح بين 300 جنيه و 1500 جنيه.

إذا كنت تشرب الكحول أثناء القيادة ، سيتم تغريمك 300 جنيه ، بحد أقصى 3000 جنيه مصري.

في حالة تجاوز الحد الأقصى القانوني للسرعة ، يعاقب بغرامة تقارب 300 جنيه بحد أقصى 1500 جنيه مصري.

يتم هنا فرض غرامة قدرها 1000 جنيه مصري لقيادة سيارة برخصة غير صالحة.

الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة ورخصة القيادة

في الختام انتهينا من الإجابة على سؤال كيفية إدخال رقم لوحة ترخيص المركبة أو السيارة للتحقق من أي مخالفة مرورية ، لأننا اكتشفنا أنه يمكنك معرفة جميع المخالفات التي ارتكبتها في دقائق معدودة ، كما نقوم بإدراج بعض الغرامات وقيمة استحقاق الغرامات المفروضة على السائق.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر الآن ومن خلال خطوات قليلة يمكنك معرفة قيمة المخالفة باستخدام رقم لوحة الترخيص 2022. حيث يتم طرح سؤال حول كيفية إدخال رقم لوحة المركبة للتحقق من عبور المخالفات المرورية.

وذلك لوجود مجموعة من الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية لتحديد خطوات التحقيق في أي مخالفة طريق باستخدام السيارة بخطوات بسيطة وسريعة والتي سنحددها أدناه في هذا المقال.