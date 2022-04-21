نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق قطار الحرمين الجديد .. تعرف على خصائصه ورابط التحميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق قطار الحرمين الجديد هو وسيلة سريعة تساعد في التنقل بين مدن المملكة العربية السعودية بسهولة توفيرًا للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار التطورات التي تقدمها الحكومة في وسائل النقل، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني مزايا التطبيق وكيفية تنزيله على الجوال، بالإضافة إلى توضيح كيفية حجز تذاكر القطاع السريع وأسعارها.

تطبيق قطار الحرمين الجديد 2022

أطلقت الحكومة السعودية تطبيق جديد يمكن تحميله على الهاتف الجوال، وهو عبارة عن القطار السريع الذي يساعد المواطنين داخل أراضي المملكة في الانتقال من مدينة إلى أخرى بسهولة وفي وقت قصير.

حيث يضم هذا التطبيق عدد من البرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين وراحتهم، من أهمها حجز تذاكر القطارات، والتعرف على مواعيدها والأماكن المتجهة إليها.

مزايا تطبيق قطار الحرمين الجديد

ينفرد التطبيق بعدد من المزايا التي يقدمها للمواطن داخل المملكة، والتي من أبرزها ما يلي:-

استخدام التطبيق يوفر الجهد والوقت فيما يتعلق بحجز تذاكر القطارات مسبقًا.

توفير حوالي 55% من تكاليف السفر من مدينة إلى أخرى مقارنة بالوسائل الأخرى.

عدم الاضطرار إلى الوقوف في صفوف الحجز والانتظار طويلاً، بل يمكن الحجز إلكترونيًا بمنتهى السهولة.

يستطيع المواطن اختيار المقعد الذي يرغب فيه دون دفع رسوم إضافية.

يقدم الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق بطاقة إلكترونية يتم إظهارها عند السفر للتمكن من الصعود على متن القطار.

يقوم البرنامج تلقائيًا بحفظ البيانات الخاصة بالمواطن لسهولة الحجز في المرات القادمة.

طريقة حجز تذاكر القطار السريع

يستطيع المواطن حجز تذكرة إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً، يقوم بالدخول مباشرة إلى موقع تطبيق القطار السريع. ثم يتم الضغط على “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم اختيار نوع الرحلة سواء ذهاب وعودة أو ذهاب فقط. من ثم يتم إدخال محطة الانطلاق ومحطة الوصول وموعد السفر. كما يقوم المستخدم بإدخال عدد الأشخاص المسافرين ونوعهم إذا كانوا بالغين أو أطفال أقل من 12 عام أو رُضع. من ثم يتم النقر على كلمة “بحث”، وكتابة رمز التحقق المرئي الموضح على الشاشة. يقوم التطبيق تلقائيًا بعرض جميع الرحلات المتاحة. وبناءً عليه يقوم المواطن باختيار الرحلة المناسبة، وتظهر على الفور تفاصيلها التي تتمثل في (موعد الانطلاق، موعد الوصول، رقم القطار، ومدة الرحلة). ثم يتم تحديد الدرجة حيث الاختيار من بين درجة اقتصادية ودرجة رجال الأعمال. من ثم يتم النقر على “استمر”، والإجابة على الاسئلة المتعلقة بفيروس كورونا. ثم النقر على إقرار بصحة البيانات المدونة والضغط على “إرسال”. من ثم يتم عرض المقاعد المتاحة ويقوم المستخدم باختيار المقعد المناسب، ثم يضغط على “استمر”. فيما بعد يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمسافر، وتشمل (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، رقم وثيقة الهوية، الجنسية، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني). ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. وأخيرًا اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة، والضغط على “تأكيد الحجز”.

أسعار تذاكر القطار السريع ذهاب وعودة

أعلنت خدمة عملاء قطار الحرمين الشريفين عن أسعار حجز التذاكر، والتي تشمل ما يلي:-

أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية

تتمثل أسعار التذاكر فيما يلي:-

سعر التذكرة من مكة المكرمة إلى مدينة جدة 80 ريال.

سعر التذكرة من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز 120 ريال.

يبلغ سعر من مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله 170 ريال.

سعر التذكرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 300 ريال.

سعر التذكرة من جدة إلى مكة المكرمة 80 ريال.

بينما يبلغ سعر التذكرة من جدة إلى مطار الملك عبدالعزيز 40 ريال.

سعر التذكرة من جدة إلى مدينة الملك عبدالله 100 ريال.

سعر التذكرة من جدة إلى المدينة المنورة 250 ريال.

بينما يقدر سعر التذكرة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة 120 ريال.

سعر التذكرة من مطار الملك عبدالعزيز إلى جدة 40 ريال.

سعر التذكرة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مدينة الملك عبدالله 100 ريال.

بينما يبلغ سعر التذكرة من مطار الملك عبدالعزيز إلى المدينة المنورة 240 ريال.

سعر التذكرة من مدينة الملك عبدالله إلى مكة المكرمة 170 ريال.

سعر الذكرة من مدينة الملك عبدالله إلى جدة 100 ريال.

بينما يبلغ سعر الذكرة من مدينة الملك عبدالله إلى مطار الملك عبدالعزيز 100 ريال.

سعر الذكرة من مدينة الملك عبدالله إلى المدينة المنورة 200 ريال.

سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 300 ريال.

بينما سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى جدة 250 ريال.

سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز 240 ريال.

سعر التذكرة من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله 200 ريال.

أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال

فيما يلي أسعار التذاكر تفصيليًا:-