نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط qiyas.saنتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد قائمة محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية تزامنا مع حرص كثير من الطلاب على معرفة نتائج قياس القدرات برقم الهوية للمتقدمين لأداء اختبار قياس القدرات العامة، من طلاب المرحلة الثانوية؛ لضمان الحصول على أعلى مؤشرات للتأهيل للالتحاق بالجامعات السعودية، حيث يمكن لكل طالب دخول الاختبار أكثر من مرة بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بحد أقصى 5 مرات، على أن يحصل على أعلى درجة حققها في جميع الاختبارات، وليس أخرها.

نتائج قياس برقم الهوية

يأتي تزايد البحث عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 بالتزامن مع انتهاء الطلاب في المملكة العربية السعودية من أداء اختبارات القدرات العامة خلال الفترة الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب خلال أداء الاختبارات.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على إجراء اختبارات قياس القدرات المعرفية للطلاب قبيل الالتحاق بالمرحلة الجامعية لتحديد مستويات الطلاب والتأكد من كفاءتهم.

قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

أصدرت المركز الوطني للقياس الموحد نتائج قياس الرخصة المهنية للمعملين 1443 في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 للمدرسين المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية خلال المرحلة الماضية للحصول على شهادة مزاولة مهنة التدريس من هيئة التقويم والتدريب للمعلمين والتي تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443

ويستعرض لكم موقع ثقفني رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد وكيفية استخراج النتائج بكل سهولة في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-

أولا: يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس الموحد عبر e-services.qiyas.sa

ثانيا: الشروع في إنشاء حساب في موقع المركز الوطني للقياس.

ثالثًا: بعد ذلك يتم تحديد ماهية لاختبار ما إذا كان اختبار ورقي أم محوسب.

رابعًا: ادخل الرقم المرور السري كي تتمكن من الدخول إلى المركز.

خامسا: كتابة البيانات المطلوبة في التبويب المحدد لكل منها.

سادسًا: تسجيل الدخول إلى موقع المركز من خلال إضافة رقم الهوية .

سابعًا: تسجيل رقم المرور السري في الخانة المخصصة لذلك.

ثامنا: نقل نص الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

تاسعا: الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم بحث.

أخيرًا: ستظهر في النهاية نتائج القياس برقم الهوية بشكل كامل مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.