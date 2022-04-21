“إعادة تفعيل” رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية epedu.gov.iq 2021/2022

تستمر عمليات البحث من جانب الكثير من الطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على تفاصيل طرح نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام الدراسي 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب اعلان النتائج الخاصة بالطلاب من جانب وزارة التربية والتعليم العالي العراقية الجهة المسئولة رسيما عن اعلان نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال الموقع، حيث تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم للاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021/2022 وتفاصيل اعلان النتيجة.

اعلان نتائج القبول الموازي في العراق 2022

انتهت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية رسميا من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي في جميع الجامعات العراقية هذا العام، وذلك بالتزامن مع انهاء الطلاب طلبات التسجيل في القبول الموازي بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، حيث أكدت الوزارة أن نتائج جميع الطلاب من المقرر ان يتم الإعلان عنها الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يتمكن جميع الطلاب من استخراج النتائج بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الأخيرة عن المعدلات الخاصة بالقبول الموازي في جميع الجامعات العراقية، والتي قد تم نشرها من خلال موقع وزارة التربية التي العراقية لتوضيح المعدلات والنسب التي يتم بناء عليها قبول الطلاب في الجامعات بجميع التخصصات المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021/2022

وقد تم تفعيل الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم من خلالها استخراج نتائج الطلاب بالقبول الموازي لهذا العام الدراسي، على أن يتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.