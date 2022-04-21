نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف الجديدة 1443 لجميع أنواع القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن شروط بنك التسليف الجديدة على محرك البحث “جوجل”، ومما لا يدع مجالاً للشك أن بنك التنمية الإجتماعية أصبح أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وأكثرها شهرة نظراً لما يقدمه للمواطن السعودي والأسر السعودي من خدمات كثيرة سنقوم بتوضيحها خلال المقالة، ويقدم البنك أنواع كثيرة من القروض تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وغيرها من القروض، ويقوم البنك بتقديم الكثير من التسهيلات سواء في إعطاء القرض بدون فوائد أو إعفاء المواطنين الذين لا يستطيعون دفع باقي الأقساط، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كافة شروط بنك التسليف الجديدة كما وضحنا لكم في مقال سابق الإستفسار عن باقي الأقساط ببنك التسليف برقم الهوية، فتابعونا.

شروط بنك التسليف الجديدة

حدد بنك التنمية الإجتماعية عدد من الشروط لكي يتم قبول طلبات القروض من المواطنين حتى يقوم البنك بمساعدة الفئات متوسطة الحال بالمملكة العربية السعودية، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

حدد البنك القيمة القصوى للقرض ب 60 ألف ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدني للراتب الذي يحصل عليه المتقدم للقرض عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن تتوفر شرط الجنسية السعودية في المتقدم.

لا يقل عمره عن 25 عام ولا يزيد عن 70 عام.

وفي حالة توفر هذه المتطلبات يُمكن للمواطن التقديم على قروض بنك التنمية الإجتماعية السعودي بدون مشاكل.

شروط قرض الأسرة

نوضح لكم هنا بشكل خاص الشروط التي وضعها بنك التسليف لكل المتقدمين لقرض الأسرة، فيجب أن تتوفر فيهم كافة الشروط التالية:

يجب ألا يزيد الراتب الشهري للأسرة عن 12.5 ألف ريال شهرياً.

في حالة طلاق المرأة يُمكنها تقديم طلب قرض الأسرة وأيضاً إذا كانت أرملة لديها أطفال.

في حالة المقترض صاحب عمر 60 إلى 65 عام يبلغ الحد الاقصى لقيمة القرض الذي يحصل عليه 30 ألف ريال.

وفي حالة صاحب عمر 65 إلى 70 عام تبلغ القمية القصوى للقرض 18 ألف ريال سعودي.

شروط قرض الزواج بنك التسليف

يساعد بنك التنمية الإجتماعية الشباب السعودي المقبلين على الزواج بقروض متعددة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي على أن تتوفر في المتقدم عدة شروط يُمكنكم الإطلاع عليها بالتفصيل عبر مقال قمنا بكتابته مسبقاً على موقعنا بعنوان شروط قرض الزواج بنك التسليف فقط انقر على الرابط المظلل للإنتقال إلي المقال.

ويُمكننا القول أن بنك التنمية الإجتماعية قد وضع هذه الشروط لكي يستطيع أن يصل إلى الفئات المستحقة فعلاً من بين المواطنين والأسر السعودية فهم أحق بمساعدته.