برقم الحساب كيفية الاستعلام وشحن فواتير الكهرباء 2022 المملكه العربيه السعوديه وطريقة التظلم

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستتمكن من سداد قيمة فواتير الخدمات العامة في القطاع الخاص والقطاع العام والفواتير للأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تتطلع حكومة المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار الكهرباء وأعلنت أنها ستخفضها بنسبة تصل إلى 30٪ في مارس وأبريل وكذلك في وقت سابق من الشهر الحالي قرر ملك تقليص كمية الكهرباء التي يستخدمها السعوديون حتى فبراير 2022، ومن المحتمل أن يصل التخفيض إلى 50٪ على بعض فواتير التخلف عن السداد حتى عام 2022.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء برقم المشترك

الشركة السعودية للكهرباء (SEC) لديها موقع على شبكة الإنترنت يجب عليك الذهاب إليه، إذا كنت ترغب في الاطلاع على حالة الكهرباء في المملكة الرقم المكون من 8 أرقام المخصص لحساب الكهرباء الخاص بك ثم إدخال رقم المشترك، ورقم العداد أخيرًا انقر فوق عرض الفواتير لإظهار قيمة الفاتورة بالتفصيل.

كيفية التظلم من فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطن السعودي التقدم بشكوى أو تظلم من قيمة فاتورة الكهرباء بإحدى طريقتين:

يمكنه اتباع الخطوات الموضحة في رقم 2 أدناه باستمارة غير رسمية كوثيقة رسمية وإلا يمكنه استخدام وثيقة رسمية (اللائحة) . يُسمح للمواطن السعودي بتقديم شكوى أو تظلم على قيمة فاتورة الكهرباء باتباع 3 خطوات:

الخطوة الأولى: ملء استمارة غير رسمية وإحضارها إلى شركة الكهرباء المحلية إذا حصل على مساعدة من المسؤولين الحكوميين في هذه العملية، فعليه أن يوقع عليها أيضًا ستسجل الشركة ملاحظته على مستواها وترسلها إلى مقرها الرئيسي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في حل النزاع، فهناك العديد من الأماكن التي يمكنك الالتفاف إليها، أولًا قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك الضغط على أيقونة نحن نسمعك ثم توضيح الشكوى.

هناك طرق أخرى لتقديم شكوى، ويمكنك استخدام نفس الطريقة:

الشكاوى الشخصية

الشكاوى إلى لجنة الخدمة العامة (PSC) ومجلس الانتخابات.

تقديم الشكاوى إلى لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC).

قم برفع دعوى مدنية في المحكمة.

اتصل بمحامٍ للحصول على نتيجة أفضل ومساعدة في قضيتك اتصل بمركز خدمة المشتركين على 0920001100.

يمكنك أيضًا حل النزاع باستخدام الكهرباء يمكنك الإبلاغ عن البريد العشوائي من خلال حساب تويتر الخاص بك، أو الاتصال بخدمة العملاء نشكر الشركة السعودية للكهرباء على الجهد الذي تستثمره في مساعدة مواطنيها على معرفة قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهم ودفعها إلكترونيًا دون مغادرة منازلهم.