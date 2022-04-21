«الإيسيسكو» تطلق مبادرة اليوم العالمى للرحمة فى احتفالية دولية

جدة - نرمين السيد - أطلقت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ورابطة العالم الإسلامى والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، اليوم الخميس، مبادرة اليوم العالمى للرحمة.





وقال الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، فى كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة بمقر المنظمة فى الرباط، وعبر تقنية الاتصال المرئى: "إن الإيسيسكو نالت شرف المبادرة باقتراح يوم الرحمة يوما عالميا، للاحتفال به فى 21 أبريل من كل عام".

ومن جهته، قال الدكتور عبد الإله بنعرفة نائب المدير العام للإيسيسكو "إن المبادرة تأتى ضمن توصيات الإعلان الذى صدر فى ختام المؤتمر الدولى "القيم الحضارية فى السيرة النبوية" يوم 27 مايو 2021، والذى عقدته الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامى، والرابطة المحمدية للعلماء، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة ترسيخ منظومة القيم الحضارية ضمن آليات العمل الدولى عبر دعوة بقية المجتمع الدولى والهيئات الدولية وكل محبى السلام إلى إعلان يوم عالمى للرحمة فى 21 أبريل كل عام".



وأوضح أن الإيسيسكو اعتمدت هذه المبادرة خلال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.