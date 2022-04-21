ملك الأردن: يجب توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد فى القدس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال عاهل الأردن، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.

وشدد عاهل الأردن، خلال لقائه فى قصر الحسينية اللجنة الوزارية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسى الشريف"، والحفاظ على حقوق المصلين فى ممارسة شعائرهم الدينية.

وجدد العاهل الأردنى، حسبما أوردت قناة "المملكة"، التأكيد على مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وثمن مواقف قادة الدول العربية فى التأكيد على ضرورة التهدئة فى الأراضى الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطينى والوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتلافى تكرار أى نوع من التصعيد.