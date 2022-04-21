الدولية للهجرة: 150 ألف أوكرانى تلقوا مساعدات مباشرة منذ بدء الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن 150 ألف أوكرانى تلقوا مساعدات مباشرة من المنظمة عبارة عن مواد غذائية وغير غذائية ومواد نظافة ونقد وصحة عقلية ودعم نفسى واجتماعى، وكذلك من خلال الحملات الإعلامية للمساعدة فى منع الاتجار بالبشر والاستغلال والاعتداء الجنسى.





وذكرت المنظمة، فى بيان اليوم الخميس، أن أكثر من 600 ألف شخص إضافى نزحوا داخليا فى أوكرانيا، وذلك فى أول 17 يوما من أبريل الجارى؛ مما رفع العدد الإجمالى للنازحين داخليا منذ بداية العملية العسكرية إلى أكثر من 7.7 مليون أو17% من سكان البلاد.

وأضافت أن حالات النزوح هذة تمثل زيادة بنسبة 9% منذ التقييم الثانى فى أول أبريل و19% منذ نشر المسح الأول فى 16 مارس الماضى.

ولفت التقرير إلى أن التقييم الجديد، الذى تم إجراؤه فى الفترة ما بين 11 أبريل و17 أبريل، أظهر أن النساء يمثلن ما لا يقل عن 60% من النازحين، مشيرا إلى أن أكثر من نصف النازحين داخليا - بشكل رئيسى فى شرق أوكرانيا - أفادوا بنقص فى بعض المنتجات الغذائية، كما أن حوالى 28% من العائلات التى لديها أطفال دون سن الخامسة يقولون إنهم يواجهون مشاكل فى الحصول على ما يكفى من الطعام لأطفالهم منذ بداية الحرب مقارنة بحوالى 25 % فى تقرير الأول من أبريل الجارى.

ونوه إلى أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا التى تم تحديدها شملت النقل والحصول على الدعم المالى تليها الأدوية والإمدادات الطبية.

من جانبه، قال انطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إن النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوى الإعاقة تأثروا بشكل غير متناسب؛ لأنهم جميعا يمثلون مجموعة شديدة الضعف من الناس، مضيفا أن عمل المنظمة مستمر لدعم هؤلاء الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وجميع الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الحرب، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أمر بالغ الأهمية للسماح بايصال المساعدات والوصول إلى المجتمعات التى يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أن حوالى 15% من بين النازحين حاليا يخططون للعودة إلى ديارهم فى الأسبوعين المقبلين متوجهين فى الغالب إلى العاصمة (كييف) وشمال البلاد، بينما أفاد 8% من عامة السكان بتدمير منازلهم من جراء الهجمات، لافتا إلى أنه بالإضافة الى عمليات التسليم المستمرة على نطاق واسع للامدادات الانسانية فإن المنظمة حددت التدخلات القائمة على النقد باعتبارها واحدة من أكثر الطرق جدوى وكفاءة وفعالية للوصول إلى المحتاجين داخل أوكرانيا وفى البلدان المجاورة، حيث تقوم بالاستعدادات لتوسيع نطاق هذه المساعدة بالتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا والسلطات المحلية.